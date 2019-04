Örgryte vann på övertid - trots en man mindre på planen

Örgryte, som inför eftermiddagens möte var obesegrat i superettan, ställdes mot en minst lika formstarkt Degerfors med ett kryss och två segrar under inledningen av säsongen. Det blev en jämn drabbning som slutade med ett dramatiskt slut.

Örgryte tog i den 22:a minuten ledningen i matchen efter att Gustav Ludwigson spelade in till anfallskollegan Victor Sköld i straffområdet som var kylig till 1-0. Öis såg där och då ut att ha kontroll över matchen, men i andra halvlek förändrades förutsättningarna.

Danny Ervik sprang i den 52:a minuten omkull Rasmus Alm i straffområdet och Degerfors blev tilldelat straff, vilket Nikola Ladan utnyttjade till 1-1.

Men trots det gav inte Örgryte upp och på övertid fick laget fira ett sent segermål. Filip Almström Tähti dribblade sig in i straffområdet och tryckte vackert in 2-1 i bortre burgaveln till tredje raka segern för Örgryte i superettan.