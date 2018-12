IFK Göteborg är mitt uppe i processen att rekrytera en ny assisterande tränare som ska komplettera Poya Asbaghi under 2019. Fotbollskanalen har tidigare kunnat berätta att Blåvitt träffat Pontus Farnerud för att diskutera en framtida roll – och enligt GT är just Farnerud och Ferran Sibila två kandidater. Göteborgs-Posten rapporterade dessutom under gårdagen att Gais huvudtränare Bosko Orovic är ett namn som intresserar IFK.

På Gais hemsida har Orovic nu kommenterat GP:s uppgifter kring Blåvitt.

- Det förekommer väldigt mycket rykten under silly season och inom Gais har vi bestämt oss för att vi ska använda samma metod som de flesta andra elitklubbar, alltså att bara säga att vi inte vill kommentera medias uppgifter. Jag har blivit kontaktat om i alla fall ett 20-tal olika rykten under senaste veckorna och har svarat på samma sätt avseende alla dessa och det var också så jag svarade igår.

- Jag har tidigare sagt att jag har kontrakt med Gais över 2019 som jag har för avsikt att fullfölja och det gäller fortfarande. Min vilja är att vara kvar i Gais och jag har inte några andra planer än att jag ska sitta i bortalagets bås när vi möter Blåvitt i cupen. Jag drivs av min och spelarnas revanschlusta och jobbar stenhårt för att nästa år ska bli en bättre säsong för klubben än årets insats.