Orovic vittnade om mordhot – nu polisanmäler Gais

Under en intervju publicerad under lördagen, i Göteborgs-Posten, berättade Gais-tränaren Bosko Orovic om att han vid tre olika tillfällen fått motta rena dödshot. Två av dem kom efter matchen mot Brage, en match som följdes av en presskonferens där Orovic kritiserade fansen.

- Det är klart att det var jobbiga dagar. Jag är inte mer än människa. Jag gjorde bort mig och fick ta konsekvenserna. Sedan tycker jag det är tråkigt att det gick så långt som till mordhot, då blev det lite jobbigare. Även om det inte var lika jobbigt för mig som det var för min fru och mina barn, sa Orovic.

På sin hemsida under lördagen går nu Gais ut med att man valt att polisanmäla ”hot mot personal och funktionärer”.

”Gais måste tyvärr konstatera att det under hösten förekommit flera allvarliga hot mot klubbens personal och matchfunktionärer. Det handlar om verbala hot i samband med matcher, via telefon och vid ett tillfälle via ett ofrankerat brev som lämnats i mottagarens brevlåda. I några av fallen har hoten, åtminstone indirekt, också drabbat anhöriga”, skriver klubben.

Pernilla Andersson är styrelsens ansvarige för säkerhetsfrågor:

- Säkerhet vid matcharrangemang är ett av de områden som förbundet har fokuserat mest på under senare år och vi har uppe dessa frågor regelbundet vid styrelsemöten. Vi har över tiden sett en positiv utveckling avseende säkerhetsfrågor kring våra matcher och därför är det extra tråkigt att konstatera att denna typ av hot har förekommit. Under nästa år kommer vi att vidta åtgärder för att minimera risken för att något liknande händer igen. Den här typen av händelser hör inte hemma i Gais och vi tar naturligtvis kraftfullt avstånd från det som hänt.