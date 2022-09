ÖSK får hjälp av kommunen för att klara elitlicensen

Örebro SK har gått tungt i superettan, men det är inte bara på planen som klubben har det jobbigt.

P4 Örebro rapporterar att ÖSK:s ordförande Kent Persson skrivit ett brev till kommunen om att elitlicensen är hotad och att man är på väg mot ett underskott på 8-9 miljoner kronor. Några av anledningarna till det ekonomiska krisläget är, enligt radiokanalen, miss i tränarrekryteringen (Joel Cedergren fick sparken efter en match), svaga resultat och lägre intäkter från privata partnerns.

Därför ansöker ÖSK om stöd från kommunen på en halv miljon kronor. Det verkar också gå igenom. Fritidsnämnden föreslår att kommunstyrelsen ska ge klubben 446 000 kronor, vilket i praktiken innebär tre hyresfria månader av Behrn Arena. Det enda partiet som ställer sig emot stödet är Vänsterpartiet.

ANNONS

Kommunstyrelsens ordförande i Örebro, Jan Johansson (S), förklarar varför man vill bevilja ÖSK pengarna.

- Med tanke på att ÖSK åkt ner en division och att läget är prekärt så är vi beredda att ge dem ett stöd på tre hyresfria månader, säger han till P4 Örebro.

Han förklarar också varför han tycker att skattebetalarnas pengar ska gå till att rädda en elitförening.

- Därför att det är skattebetalarna som kommer att bli lidande om ÖSK förlorar sin elitlicens. Det är inte enbart ett idrottslag utan det här är en av Behrn Arenas hyresgäster och det finns en risk att om ÖSK åker ur den divisionen man spelar i så kommer de ha ännu tuffare ekonomi framöver. Då hamnar vi i en situation där det kommer att finnas en stor elitarena med ganska få hyresgäster

Kent Persson, ordförande i ÖSK, har redan räknat hem pengarna och drar lite av en lättnadens suck. Samtidigt har klubben även fått stöd från privata aktörer.

ANNONS

- Nu har vi fått hjälp av Örebro kommun på motsvarande ungefär en halv miljon kronor. Och under veckan har vi gjort klart med privata partners på ungefär 700 000 in i kontanter. Just nu skulle jag säga att elitlicensen är säkerställd så att vi klarar den, säger Persson till Fotbollskanalen.

Elitlicensen är alltså inte hotad?

- Inte efter de hjälpinsatser vi har fått av privata partners och Örebro kommun. Då har vi säkerställt att det ser väldigt mycket bättre ut. Hade vi inte fått den här hjälpen så hade det sett betydligt tuffare ut.

Vad betyder de hyresfria månaderna för er?

- Vi får hjälp och avlastning med ungefär en halv miljon på kostnadssidan. Det är klart att det bidrar. Då har vi just nu fått ihop 1,2 miljoner i minskade kostnader. Vi gör också andra åtstramningar. Vi jobbar generellt med att sänka kostnaderna. Det kommer också att ge effekt. Vi är en bra bit på väg i att komma ner till den nivån av underskott som vi klarar av. Vi budgeterade med ett underskott på ungefär fem miljoner i år och vi ser ut att klara ungefär sex miljoner kronor i underskott. Det ska vi jobba på att nå och det tror jag att vi har goda möjligheter att nå med de insatserna vi gör.

ANNONS

Elitlicensen är räddad i år, men hur illa är det ekonomiska läget på sikt?

- Vi går från att vara en etablerad klubb i allsvenskan och haft en ekonomi på storleksordningen 50-60 miljoner in per år. Nu är vi på väg in i ett läge där vi i år har intäkter på ungefär 40 miljoner. Det är därför vi drar på oss ett ganska stort underskott i år som vi på lite olika sätt försöker att få ner. Nästa år tappar vi också Uefa-stödet och sedan räknar vi på - utifrån hur det allmänna ekonomiska läget är - att vi tappar ytterligare publik- och partnerintäkter. Vi kommer att behöva strama åt rejält till nästa år. Men jämfört med andra superettan-klubbar kommer vi att ha en relativt stark ekonomi. Jag skulle tippa på att vi kommer att han en intäktssida på runt 35 miljoner kronor.

ÖSK, som åkte ur allsvenskan i fjol, ligger på nionde plats i superettan efter 24 omgångars spel.