Öster körde över Brage i toppmötet - Sletsjoe utvisad efter hög stämpling

Tredjeplacaerade IK Brage och fjärdeplacerade Östers IF möttes under söndagen i en kamp om kvalplatsen till allsvenskan. Brage kom till matchen efter ett 1-1-resultat mot Landskrona Bois senast, medan Öster spelade 1-1 mot Örebro - men mot Brage skulle det gå desto bättre för Smålandslaget.

Redan efter sex minuter höll sig Jesper Westermark framme när han dök upp på ett frisparksinlägg vid den bortre stolpen och nickade in 1-0 till gästerna.

Därefter jagade Brage en kvittering, men fick ett blytungt bakslag när Borlängelagets Henry Sletsjoe fick syna det röda kort efter 23 minuter. Sletsjoe var högt uppe med dobbarna och träffade en Öster-spelare i ansiktstrakten. Det var inget snack om saken från domare Fredrik Hammarström och Sletsjoe fick direkt rött kort.

Drygt tolv minuter efter utvisningen utökade Öster sin ledning. John Stenberg dök upp på Vladimir Rodics hörna och nickade hårt in 2-0.

2-0 stod sig in i halvtid, men tio minuter in i den andra halvleken fick Öster utdelning igen. Ett högerinlägg letade sig, efter mycket om och men, fram till Adam Bergmark Wiberg vid den bortre stolpen. Den tidigare Djurgårdsspelaren kunde enkelt stöta in slutresultatet 3-0 i öppet mål.

Segern innebär att Öster går avancerar till lika många poäng som Brage i tabellen, 34. Dock har Borlängelaget bättre målskillnad och kniper därmed tredjeplatsen medan Öster får nöja sig med att stanna på fjärdeplats.

Startelvor:

Brage: Barnardini - Tamimi, Rödin, Asante Gayi, Redenstrand - Arvidsson, Sletsjoe, Stensson, Lundin - Persson, Söderberg.

Öster: Stulic - Pavic, Berg, Stenberg, Silverholt - Rodic, Kusu, Hauksson, Bergmark Wiberg - Westermark, Kozica.