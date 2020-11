Öster sätter press på J-Södra - Gais fast i botten

Gais, som spelar för att undvika negativt kval, tog under lördagen emot Östers IF, som i sin tur spelar för att knipa kvalplatsen till allsvenskan. De grönsvarta var det lag som skapade flest chanser inledningsvis på Gamla Ullevi, utan att hitta nätmaskorna. Smålänningarna åt sig därefter in i matchen och skapade ett par möjligheter i slutet av halvleken, men inte heller de lyckades spräcka nollan.

0-0 i paus.

Drygt 20 minuter in på den andra halvleken tog Öster ledningen. Petar Petrovic skickade in ett inlägg från vänsterkanten – som en Gais-försvarare stötte in i eget mål.

Fler mål blev det inte, utan Öster vann mötet med 1-0. Smålänningarna är därmed en poäng bakom Jönköpings-Södra som har kvalplatsen till allsvenskan. J-Södra kan dock utöka det avståndet på nytt då de ställs mot Ljungskile senare under lördagen.

Gais å andra sidan står på 32 poäng med två omgångar kvar att spela, vilket är tre poäng mer än Dalkurd som i nuläget har den sista negativa kvalplatsen.