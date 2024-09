Östers besked: Rodic blir av med kaptensbindeln

LÄS ÄVEN: Rodic förbannad efter nya petningen: "Försöker förstå situationen"

I fredags gästade Öster Landskrona i en het toppmatch. Matchen i sig slutade 0-0, men efterspelet har handlat om det som hände utanför de kritade linjerna.

Inför matchen valde Öster-tränaren Martin Foyston att bänka Vladimir Rodic. Men redan efter tolv minuters spel byttes han in efter en skada. Serben spelade sedan fram till den 85:e matchminuten, då han även blev utbytt.

- Alla byten som görs är för lagets bästa. Jag kände att vi behövde fräscha ben på den sidan. Då bytte vi in Albin (Mörfelt). Ett positivt, offensivt byte. Rodic kom in tidigt i matchen. Att man inte ska byta ut en spelare som bytts in, jag ser det inte på det sättet. Men vi gör byten för lagets bästa och laget kommer först, sa Martin Foyston efter matchen.

Annons

Rodic var dock inte nöjd med resonemanget och när han mötte media efter matchen var han ilsken.

- Jag undrar om jag inte förstår något. Jag försöker att förstå situationen och ta emot kritiken och så vidare. Hela säsongen har det var både snack och icke-snack med tränaren, och förklaringar... Men även när jag har spelat bra känns det som att jag fått samma behandling. Så när jag spelat bra så har jag ändå hamnat på bänken efteråt. Jag hade önskat säga mer till dig, men jag kan inte, sa Rodic.

Under måndagen meddelade Martin Foyston att Rodic nu fråntas kaptensbindeln.

- I min aspekt är det det bästa sättet för att få Rodic att kunna fokusera mer på sig själv, på ett annat sätt. Att kaptensrollen inte blir en börda för honom. Nu kan han vara fri att uttrycka sig, utan frustration och andra saker som stör. Vi pratade om det, jag förklarade mina tankar kring situationen, han likaså. Och detta var det bästa för att kunna ta oss framåt, säger Foyston till SMP och fortsätter:

Annons

- Rodic är väldigt respekterad. I och runt klubben och i omklädningsrummet och det kommer inte att förändras. Men vi som klubb kände att detta som hände i Landskrona var ett steg för långt, att vi behövde reagera på ett sätt som också sänder en signal att det inte är ett typ av beteende som vi accepterar.

Ny lagkapten blir mittbacken Ivan Kricak. Assisterande lagkapten blir Adam Bergmark Wiberg.