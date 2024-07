Östersund slog Varberg efter sent segermål

Det var två lag som kom till den här matchen med liknande form. På de senaste fem matcherna har lagen skrapat ihop två segrar, lika många förluster och ett kryss. Samtidigt skiljer det bara tre poäng mellan lagen - och som Varberg kvitterade mot slutet av den första halvleken.

Östersund inledde bäst och skapade ett gäng målchanser - men inget som överlistade Andersson i bortamålet. I stället var det Varberg som tog ledningen i den 37:e minuten. I deras första skott på mål prickade Olle Edlund helt rätt och gav bortalaget ledningen - vilket stod sig in i paus.

- Det var jävligt skönt. Är ett bra avslut, vi snackade mycket om andrabollar inför matchen och det där var en tydlig andraboll, säger Edlund om sitt mål i Max sändning i paus och ger sin syn på den första halvleken:

- Inte vår bästa halvlek kanske, ÖFK gör det bra, deras spelsätt är tufft. Men sedan tycker jag att vi blivit bättre på att reda ut det och skapar lägen.

Ledningen skulle däremot inte bli långvarig och runt tio minuter in i den andra halvlek kom en kvittering från Östersund. Adjoumani fick bollen i djupled, spelade in bollen i straffområdet där Karlsson Grach kom framför sin försvarare och petade in kvitteringen - anfallarens andra mål den här säsongen.

ÖFK fortsatte sedan att ösa på och skulle ta ledningen i matchen. På hörna letade bollen sig till slut fram till Chrisnovic N'sa som dundrade upp bollen i nättaket och bjöd åskådarna på Jämtkraft Arena på en liten måldans. Målet blev också matchavgörande då resultatet stod sig matchen ut.

Efterspelet kom mycket att handla om Varbergs bortdömda mål i början av den andra halvleken. Ett skott utanför straffområdet dömdes bort för offside - då domaren ansåg att en Varberg-spelare täckte ÖFK:s målvakt.

Det får Hampus Zackrisson att reagera efter matchen när han får se situationen en gång till.

- Aldrig att det där ska bli bortdömt. Det ser ju vem som helst. Är ett jävligt dåligt beslut, sa han och fortsatte med sin analys av matchen:

- Otroligt frustrerande när vi har ledningen i halvtid och inte visar den desperation som krävs för en seger. Vi gör det alldes för dåligt.

Startelvor:



Östersunds FK: Benediktsson - Adjoumani, Bonde, Suljic, N'sa - Hopcutt, Pinheiro Da Silva, Sporrong, Musolitin - Marklund, Karlsson Grach.



Varbergs BoIS: Andersson - Sverrisson, Zackrisson, Broman, Frigell Jansson - Kurochkin, Tokich, Edlund, Bjerkebo - Yusuf, Nyarko.