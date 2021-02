Pettersson om drömmålet mot Bajen - och Dif-avskedet: "Klart det är lite splittrat"

Tidigare Djurgården-talangen Oscar Pettersson, 21, gjorde i fjol mål i den allsvenska premiären mot Sirius, men fick sedan knapp speltid i Djurgården och blev under andra halvan av säsongen utlånad till Akropolis, där han gjorde fyra mål på 13 matcher, varav nio från start, i superettan. Pettersson lämnade därefter nyligen Djurgården vid kontraktets slut och skrev på för Akropolis på permanent basis.

Nu berättar 21-åringen att han är glad över att ha skrivit på för Akropolis.

- Det känns verkligen rätt med alla möjliga olika aspekter, alltifrån tränare till klubb, lagkamrater och allt möjligt. Det känns helt rätt, säger han till Fotbollskanalen.

Spelade det in i klubbvalet att du spelade i Akropolis förra hösten?

- Ja, det är klart det spelade in. Jag visste vad jag skulle få. Jag kände att det här passar mig, så det är klart det spelade in, säger han.



Pettersson berättar vidare att han känner sig lite splittrad kring att han nu lämnat Djurgården. Anfallaren kom under 2016 till Djurgården från Bromstens IK och blev uppflyttad till Stockholmslagets A-lag inför säsongen 2019. Under guldsäsongen gjorde han sina två första allsvenska inhopp.

- Det är klart det är lite splittrat. Först och främst är det tråkigt att lämna en sådan förening och många kompisar. Men i fotboll måste man ibland gå vidare och nu var det läge för mig att göra det. Det är klart det är tråkigt, men det är ändå bra för min fotboll.

Vad gör att det är splittrat?

- Det är klart att man vill spela fotboll i Djurgården, men jag behöver ta nästa kliv i min utveckling och då behöver jag spela kontinuerligt. Jag tror jag har möjlighet att göra det i Akropolis för att ta nästa steg i min fotboll.



- Besviken skulle jag inte säga, nej.

Pettersson har så här långt imponerat under försäsongen i Akropolis. I träningsmötet med Hammarby (3-3) stod han för ett läckert chippmål och i 4-2-förlusten mot Sirius stod han för ytterligare ett mål. Två mål på de senaste två matcherna.

- När man gör mål som anfallare är det en speciell känsla, som att man lyckas på något sätt. Det är klart att det är skönt att göra mål som anfallare. Det skulle alla anfallare säga. Även om det är en träningsmatch, så är det skönt, men det är kanske inte det viktigaste. Det är alltid skönt att göra mål oavsett om det är en träningsmatch eller på skolgården.

Hur ser du på ditt mål mot Hammarby?

- Det var en av de löpningarna, som jag har gjort under min senaste tid i fotbollen. Det blev en bra tajming med passningen och löpningen. Sedan kom jag lite ur vinkel, och då finns det bara ett alternativ kvar om man inte blundar och skjuter. Jag brukar inte chippa, så det var ett av mina första chippmål. Den gick väl helt okej också.

Vad har du för förväntningar på dig själv inför säsongen?

- Mina förväntningar är att jag ska utvecklas som fotbollsspelare i alla skeden och bli en bättre spelare både offensivt och defensivt. Jag vill ta nya kliv och sedan är jag ju en offensiv spelare, så jag vill bidra med poäng till att vi vinner matcher. Jag tror att vi har en rolig säsong framför oss med ett bra lag.

Hur ser du på truppen ni har i dag?

- Det känns grymt. Vi har tappat några spelare, men så är det om man är ett lag som går bra. Då har man ögonen på sig och då försvinner någon spelare då. Men vi har tagit in bra spelare med mycket rutin. Jag tycker att vi har en bra blandning med unga talanger och rutinerade spelare, som hela tiden hjälps år. De äldre vill lära ut och de yngre är sugna på att lära sig, så jag tror att blandningen är bra.

Akropolis slutade i fjol, som nykomling, på femte plats i superettan.