Premiär utan publik – då erbjuder fansen tusenlappar för balkongplats: "Fantastiskt tänkt"

Den 16 juni är det premiär för superettan och under tisdagen spelas inte mindre än fem matcher. En av matcherna som då spelas är mötet mellan AFC Eskilstuna och Västerås SK. Som bekant kommer elitfotbollen framöver, hur länge är oklart i nuläget, att spelas utan publik och det har fått VSK-fansen att tänka till – som inte vill missa när deras lag spelar premiären.

Nu vill klubbens supportrar hyra balkonger på Tunavallen för att kunna se mötet med AFC den 16 juni, något Eskilstuna-Kuriren var först att rapportera om.

Enligt tidningen har supportrarna i en rad olika grupper och meddelanden på sociala medier efterlyst balkonger på Tunavallen under ett par timmar – och de är beredda att betala tusenlappar för att få se premiären på plats.

- När vi mött Eskilstuna City tidigare på Tunavallen har jag noterat den unika designen med väldigt många lägenhetsbalkonger som har utsikt direkt över planen. Så när det stod klart att vi skulle spela på Tunavallen i premiären så la jag ganska snabbt ut min annons och bestämde mig för att försöka hyra en balkongplats, säger VSK-supportern Andreas Bergh till tidningen och fortsätter:

- Skulle det bli så att någon vill hyra ut en balkong så blir det nog huggsexa om platserna.

I Berghs ansökan står det: "Önskas hyra en balkong som vetter mot Tunavallens plan, 16 juni 18.30 till ca 21.00. Garanterar bra skötsel, renlighet och att vi respekterar uthyrans önskemål gällande maxantal etc. Pris kan diskuteras".

Andreas Dayan är klubbchef i VSK – och han är imponerad över initiativet.

- Haha. Jag förstår att alla är sugna på att se vår premiär. Det finns ju faktiskt en typ av möjligt på Tunavallen där du har bostäder med balkonger runt omkring. Det är kul att supportrarna är innovativa, det måste jag säga, säger Dayan till Fotbollskanalen och fortsätter:

- Jag har hört alla möjliga idéer och lösningar på hur man ska kunna se matcher nu under de här tiderna. Samtidigt behöver vi förhålla oss till det protokollet som man tagit fram, men det känns som en balkong till en privatlägenhet måste få vara okej. Man kan aldrig hjälpa hur en arena är uppbyggd. Återigen, fantastiskt och kreativt tänkt.

Om de nu lyckas få tag i några balkonger, är VSK berett att gå in och hyra upp samtliga för att få stöttning till premiären?

- Haha, nej. Det känns som att det får vara deras privata engagemang, det är ingenting klubben kan administrera. Jag vet inte om vi bör göra det heller. Hittar de kreativa lösningar som ändå gör att vi kan följa våra protokoll och de rekommendationer som finns så ser vi det som en jätterolig grej att kunna få en viss typ av stöttning på matcherna – även borta.

Hur har dialogen med fansen annars sett ut nu när det är spel inför tomma läktare?

- Jag tror att en av klubbarna i superettan skickade in en tillståndsansökan för att se om det var möjligt med drive in-fotboll men fick avslag, så det kommer inte bli aktuellt för oss. Det vi hoppas på är att man ska släppa lite grann på restriktionerna hyfsat snabbt i alla fall, så att man eventuellt får tillåtelse att släppa in 50 personer och då får man hitta någon typ av utlottning bland säsongsinnehavarna och efter det får vi hoppas på att man kan släppa in delar av publik.

- Vi har en relativt stor arena med tanke på publiksnitt, så 25 procent på plats hade hjälpt rätt mycket. Det är någonstans det vi får jobba efter och hoppas på – att läget förändras under nuvarande pandemi.