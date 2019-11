Räddade laget kvar via kval - nu får Velic fortsätta i Öster

Denis Velic fick, då Christian Järdler sparkades under säsongen, ta över som huvudansvarig för Öster i kampen om nytt kontrakt i superettan. Till tränarstaben adderades även Karl-Gunnar Björklund.

Öster löste nytt kontrakt via kvalspel, efter seger mot Landskrona och nu står det klart att Velic får fortsatt förtroende att leda laget även under 2020. Det beskedet gav klubben på en presskonferens under fredagen.

- Otroligt inspirerande att få den här möjligheten. En dröm som går i uppfyllelse, alla har olika drömmar och jag har fått möjligheten att spela elitfotboll tidigare, men att nu få chansen att bli huvudtränare för en klubb som Östers IF, med den här storleken och historian, det känns fantastiskt, säger han i en kommentar på klubbens hemsida.

Kontraktet för Velic är skrivet på två år med en option om förlängning ytterligare ett år.