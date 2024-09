Rodic förbannad efter nya petningen: "Försöker förstå situationen"

Landskrona Bois och Östers IF spelade 0-0 i superettans toppmöte. ÖIF-stjärnan Vladimir Rodic inledde på bänken för andra matchen i rad, men fick komma in efter tolv minuter sedan Petar Petrovic skadats. I den 84:e minuten blev dock Rodic utbytt mot Albin Mörfelt.

Vänsteryttern markerade sitt missnöje tydligt mot den brittiske tränaren Martin Foyston. Rodic gick och satte sig på bänken efter ett kort samtal med ett en oförstående tränare, som uppenbart var besviken på spelarens reaktion.

- Alla byten som görs är för lagets bästa. Jag kände att vi behövde fräscha ben på den sidan. Då bytte vi in Albin (Mörfelt). Ett positivt, offensivt byte. Rodic kom in tidigt i matchen. Att man inte ska byta ut en spelare som bytts in, jag ser det inte på det sättet. Men vi gör byten för lagets bästa och laget kommer först, säger Martin Foyston i Max sändning.

Annons

Efter matchen fick Foyston även frågor om Rodic reaktion på presskonferensen:

Är du besviken över hans reaktion efter bytet?

- Jag är inte besviken. Jag förstår att han har ett stort begär efter att hjälpa laget. Jag kan inte kontrollera hans reaktion, säger Foyston.

Rodic höll inte igen när han fick frågan om varför han inledde på bänken igen.

- Nej, jag vet inte varför. Det är första matchen någonsin som jag blir in- och utbytt i mitt liv. Jag vet inte varför. Ibland får jag känslan av att jag kollar på en film och alla andra ser en annan. Då frågar jag mig själv: Är jag galen, eller vad händer?, säger han till Fotbollskanalen och fortsätter:

- Jag undrar om jag inte förstår något. Jag försöker att förstå situationen och ta emot kritiken och så vidare. Hela säsongen har det var både snack och icke-snack med tränaren, och förklaringar... Men även när jag har spelat bra känns det som att jag fått samma behandling. Så när jag spelat bra så har jag ändå hamnat på bänken efteråt. Jag hade önskat säga mer till dig, men jag kan inte.

Annons

Men vet du anledningen?

- Nej, det vet jag inte. Anledningen är förmodlingen för att jag inte gör tre mål i varje match. Förstår du? Hade jag gjort 1-3 mål i varje match hade jag förmodligen fått spela i varje. Hade jag gjort tre mål per match så hade jag inte spelat i Öster, med all respekt för klubben. Då hade jag spelat i Real Madrid och inte i superettan, det är verkligheten. Jag fick frågan om jag är besviken eller arg? Jag vet, det är en flat line.

Han (Foyston) verkade arg då, och du är emotionell spelare. Sedan förklarade han att det gjordes för lagets bästa och så vidare.

- Du ser, varje match är det Rodic för lagets skull. Från första april har det varit för lagets bästa med Rodic. Finns det någon annan i laget, eller är det bara Rodic i laget? Jag förstår inte. Om han säger det så är det hans tankar, han är min chef. Han bestämmer oavsett.