Så blir tabellen om ÖFK drar sig ur

Östersunds FK måste få in tre miljoner kronor senast i kväll, måndag, för att betala en skatteskuld. Lyckas man inte med det kommer klubben på eget bevåg att ansöka om konkurs.

Vilken påverkan kan det få för övriga lag - och årets upplag av superettan?

Det går inte att veta i nuläget. En eventuell konkursförvaltare kommer nämligen få ta beslut om ÖFK ska fullfölja säsongen eller inte. Axel Fägerhall på SvFF:s tävlingsavdelning reder ut vad som gäller:

- Om ÖFK försätts i konkurs och inte kan fullfölja säsongen får de ta beslut att dra sig ur superettan. Det får stora konsekvenser, för då behöver man räkna om tabellen, säger Fägerhall till Fotbollskanalen.

- Alla ÖFK:s matcher skulle ogiltigförklaras i sådana fall, det vill säga alla andra föreningars resultat mot Östersund skulle försvinna. Det skulle få jättestora konsekvenser för tabellen.

Om ÖFK försätts i konkurs och inte fullföljer säsongen kommer tabellen alltså att ritas om. Alla andra lags resultat mot klubben kommer att annulleras. Det hade fått följande innebörd:

Nuvarande tabell i superettan:

1. Degerfors IF - 53 poäng

2. Östers IF - 45 poäng

3. Landskrona Bois - 45 poäng

4. Helsingborgs IF - 43 poäng

5. Sandvikens IF - 42 poäng

6. IK Brage - 37 poäng

7. Trelleborgs FF - 36 poäng

8. Örgryte IS - 34 poäng

9. Utsiktens BK - 34 poäng

10. Örebro SK - 32 poäng

11. IK Oddevold - 31 poäng

12. Varbergs Bois - 29 poäng

13. Östersunds FK - 28 poäng

14. Gefle IF - 28 poäng

15. Gif Sundsvall - 27 poäng



16. Skövde AIK - 22 poäng

Så kan tabellen i superettan ritas om:

1. Degerfors IF - 50 poäng (-3 poäng)

2. Östers IF - 43 poäng (-2 poäng)

3. Landskrona Bois - 42 poäng (-3 poäng)

4. Helsingborgs IF - 42 poäng (-1 poäng)

5. Sandvikens IF - 36 poäng (-6 poäng)

6. IK Brage - 34 poäng (-3 poäng)

7. Utsiktens BK - 34 poäng (+/- 0 poäng, upp två platser)

8. Örgryte IS - 33 poäng (-1 poäng)

9. Trelleborgs FF - 33 poäng (-3 poäng, ner två platser)

10. Örebro SK - 28 poäng (-4 poäng)

11. IK Oddevold - 28 poäng (-3 poäng)

12. Gefle IF - 27 poäng (-1 poäng, upp två platser)

13. Varbergs Bois - 26 poäng (-3 poäng, ner en plats)

14. Gif Sundsvall - 21 poäng (-6 poäng, upp en plats)

15. Skövde AIK - 18 poäng (-4 poäng, upp en plats)

16. Östersunds FK (degraderat)

Om tabellen ritas om blir alltså Gif Sundsvall och Sandviken, som vunnit båda sina matcher mot ÖFK och därmed blir av med sex poäng, de stora förlorarna. För "Giffarna" får det konsekvensen att man hamnar just sex bakom säker mark.

Skövde skulle tappa fyra poäng och ligga kvar på nedflyttningsplats, då "bara" tre poäng upp till de negativa kvalplatserna. Ett gäng andra lag i bottenskiktet skulle också byta plats med varandra. Exempelvis skulle Varberg halka ner på kvalplats och Gefle ta sig upp på säker mark.

Fyra omgångar återstår att spela av superettan. ÖFK har kvar att möta Landskrona, Utsikten, Örgryte och Brage.