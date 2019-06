Så gick det i superettan: Inhopparen poängräddare när BP och Mjällby kryssade

Foto: C More.

Inhopparen Aron Sandén blev sen poängräddare för sitt Brommapojkarna när han sköt in 1-1 i lagets möte mot Mjällby. Här är sammanfattningen från dagens matcher i superettans tolfte omgång.

Trelleborgs FF - Degerfors IF 0-0

Ett Trelleborg med uppåtgående form gästades under lördagen av Degerfors, som har en betydligt större nedåtgående trend med tre raka förluster. Gästerna inledde trots allt matchen bäst men kom inte till några riktiga chanser utan det var Trelleborg som skapade mest med ett rakare anfallsspel. Men precisionen i avsluten saknades i en första halvlek som slutade mållöst. Även under resterande 45 lyckades inget av lagen ta ett tydligt kommando i matchen och gjorde inte heller några mål i ett möte på Vångavallen som slutade oavgjort, 0-0.

Västerås IK - IK Frej 2-0 (1-0)

Efter en ruskigt tung maj månad, helt utan segrar, startade juni på ett bättre sätt för Västerås. I den föregående matchen borta mot Halmstad knep man nämligen en poäng trots ett stort spelövertag av hallänningarna. Frej å andra sidan, som vann senast mot Degerfors, började matchen trevande och fick också kapitulera efter 12 spelade minuter. Anfallaren Filip Tronét blev nämligen frispelad genom en läcker framspelning och kunde behärskat skjuta in 1-0. I den andra halvlekens 61:a minut kom utökningen efter att Marcus Degerlund styrt bollen på inlägg från hemmalagets Simon Johansson. Ett mål som blev omdiskuterat men domare Joakim Östling stod kvar vid sitt beslut när Västerås vann hemma mot Frej med resultatet 2-0.

IF Brommapojkarna - Mjällby AIF 1-1 (0-0)

Den minst sagt dåliga formen har hållit i sig för jumboplacerade Brommapojkarna, som måste börja plocka poäng om man inte åter en gång vill åka hiss genom seriesystemen. Nykomlingarna och bortalaget Mjällby har spelat betydligt bättre med 25 inspelade poäng och en imponerade andraplacering. Väl i den första halvleken skapades få målchanser där gästernas Jacob Bergström var närmast ett mål genom en nick som gick strax ovanför ribban. Således slutade de första 45 alltjämt mållöst. I den andra halvleken fick gästerna utdelning efter ett läckert inspel till Taylor Silverholt som tog emot bollen på bröstet och sköt in 0-1. Gästernas ledning såg länge ut att vara ohotad men i den 90:e matchminuten klev BP inhopparen Aron Sandén fram, sköt in kvitteringen och fastställde slutresultatet 1-1.

