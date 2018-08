Så har HIF finansierat storsatsningen: "Förstår att frågorna ställs"

Helsingborg har under den senaste tiden förstärkt truppen med en rad namnkunniga nyförvärv. Landslagets lagkapten Andreas Granqvist har flyttat hem – så har även Rasmus Jönsson och Markus Holgersson. Till den trion har man dessutom kryddat med brassen Wanderson.

Wanderson har ett kontrakt som till att börja med löper över hösten. Misslyckas klubben med att gå upp kan båda parterna bryta kontraktet. Avancerar man till allsvenskan löper det dock ytterligare två år - med en option för 2021. Rasmus Jönssons löper ut efter säsongen, Markus Holgersson skrev ett kontrakt över 2019 med option på 2020 - och Andreas Granqvist kritade under ett avtal över sex och ett halvt år.

En kvartett spelare som knappast är gratis – och samtidigt har HIF de senaste åren brottats med en svag ekonomi. Ordföranden Krister Azelius förklarar för Fotbollskanalen att han fått mycket frågor om hur finansieringen gått till – men han bedyrar att klubben inte tagit några ekonomiska risker.

- Jag förstår att de här frågorna ställs, säger han.

Faktum är att det är enbart Andreas Granqvist lönepost som klubben själv står för. Vad gäller de andra tre är det externa finansierar (tre olika) som gått in med pengar för att täcka kostnaderna under hösten. I Markus Holgerssons fall har han dessutom fått en halvtidstjänst som ekonom hos en av klubbens samarbetspartners.

- Rasmus har ett kort kontrakt. Det hänger samman med att Rasmus och vi inte kunde enas om prislappen på ett långt kontrakt. Det behöver inte nödvändigtvis innebära att han framställde anspråk högre än vad vi tyckte att han var värd som spelare, men vi har en verklighet att ta hänsyn till. Men det här korta kontraktet – även det är finansierat på ett sätt som gör att den inte belastar vår ekonomi för 2018. Kanske hade vi löst det ändå, men utgångspunkten var ändå ”nej”.

Vad gäller Wanderson, som klubben var i kontakt med samtidigt som Jönsson, var det många turer innan pengarna till sist löstes efter att Andreas Granqvist hittat en finansiär.

- Vi stängde Wanderson-spåret när vi löste Rasmus. Sedan kom han tillbaka en vända med ett förslag där han gick ner i sina anspråk, rätt så ordentligt. Men jag fick avböja det för att vi med innevarande års budget inte kunde belasta den. Det som hände då var att Granen, som är vän och har kontakt med Wanderson, tog tag i saken. Det gick två dagar innan han sa att: ”Du, nu har jag fixat fram det som krävs för att täcka kostnaden under 2018”. Då blev det full fart i diskussionen mellan mig, Granen och Wandersons agent. Då landade vi den, det gick fort som satan allting.

- Wanderson belastar inte 2018 med en enda krona.

Enligt Azelius finns det inga krav på motprestationer från personer/personerna som gått in med pengarna. Inte i något av de tre olika fallen.

- Nej. I näringslivet kan man inte tala på det sättet – men här talar vi om en gåva. Sedan är det en annan sak, och det här är bara rent spekulativt från min sida, att är man beredd att ge en gåva på det här sättet så kanske det finns en diskussion om att bli en partner på affärsmässiga villkor, men det har vi inte berört.

Låt säga att ni går upp och vill ha kvar de här spelarna, står de externa finansiärerna även fortsättningsvis för kostnaden?

- Nej, och det är därför det har varit väldigt viktigt för oss att föra den här förhandlingsdialogen med de här spelarna på ett sätt som gör att vi mäktar med att klara det inom våra budgetramar för 2019 och 2020 i förekommande fall. Hade det varit så att någon i år betalar för Wanderson och vi sedan 2019 och 2020 skulle betala fantasilöner, då hade svaret fått bli nej ändå. De här kontrakten som är klara ligger på en sådan nivå att det ryms inom de budgetramar vi har annars hade vi fått avböja.

HIF gjorde ett minusresultat på över fyra miljoner kronor förra året och har även budgeterat för att gå drygt två miljoner back i år. Personerna bakom initiativet Olympia Invest gick dock in med 11,2 miljoner kronor vilket gjorde att klubben gick in i 2018 med ett eget kapital på 7,7 miljoner kronor.

För den investeringen betalar HIF till personerna i fråga ränta på årlig basis med start nästa år.

- Vi har en ränta på insatt kapital som är helt marknadsmässig. Jag minns inte om den är två eller möjligen tre procent. I övrigt finns inga krav på motprestation. Men i gengäld är tanken att åtta år från det datum att pengarna sattes in så ska det betalas tillbaka. Men det fina i kråksången vad gäller risken för klubben är att en förutsättning för återbetalning är att man har vinstmedel som motsvarar återbetalningen. Så de som gått in med de här pengarna tar en affärsmässig risk. Om inte HIF lyckas driva sin verksamhet under de här åtta åren så att motsvarande belopp finns utdelningsbart till dem så blir det ingenting. Det är det som är oerhört tacknämligt vad gäller de som är med på en sån här lösning – de går inte in i detta för att tjäna pengar. De har inte rätt till ett öre av spelarförsäljning, inte något mer än sin ränta och om pengarna i slutändan inte finns så får de skriva av dem. Det här är folk med HIF-hjärta.