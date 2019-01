Så ska TFF förvalta miljonerna – vill värva tre spelare i vinter: ”Ambition om att hitta högre kvalitet”

Under måndagen kunde Fotbollskanalen avslöja att Trelleborgs FF och sponsorn Mellby Gård, som genom åren gått in med stora summor i klubben, bildar ett investeringsbolag i vilket Mellby Gård över en period på fem till tio år kommer att gå in med 50 miljoner kronor.

En av de viktigaste delarna som pengarna ska gå till är värvningar av spelare till A-laget på herrsidan.

- Det primära med satsningen är att kunna göra bra förvärv, att stärka truppen, förklarade vd:n Johan Andersson.

Managern Peter Swärdh får tillsammans med klubbdirektör Mattias Kronvall en nyckelroll i arbetet med att förvalta pengarna på bästa sätt.

- Det är klart att ambitionen är att Trelleborg ska ha ett starkare lag nästa gång man går upp i allsvenskan. Både när det gäller organisation och spelartrupp är det ju ett positivt tillskott och det skapar lite andra möjligheter, säger Swärdh till Fotbollskanalen.

Vilken är då strategin vad gäller att förstärka truppen? Peter Swärdh menar att man kommer jobba efter likande princip som tidigare och man vill jobba långsiktigt, men att de nya pengarna så klart ger andra möjligheter.

- Det är som vanligt egentligen. Hur vill vi se ut på planen? Vilken profil vill vi ha på spelarna som vi söker efter? Det rör ålder, egenskaper, utvecklingspotential, påverkan på laget nu och framåt. Sedan är det viktigt att man har ett nätverk och en scouting som är tillräckligt bra för att hitta rätt spelare och i nästa läge så gäller det att övertyga spelarna om att vara med på den resan som vi gör. Det är väl de tre stegen. Det handlar inte bara om att hitta bra spelare utan de ska passa in i den bilden vi har. Det är viktigt att även om pengarna finns så får vi inte betala mer för samma kvalitet som vi har nu, vi måste kanske betala lite mer men då ska också kvaliteten vara högre. Det finns massa utmaningar med det.

Swärdh förklarar att man till en början kommer att rikta in sig på att titta på den svenska och nordiska marknaden av spelare, men att man inte har något emot att vidga vyerna.

- Just nu är fokus på den skandinaviska marknaden, men det är ingen tvekan om att vi är beredda att titta utanför de skandinaviska gränserna för att se vilka spelare vi kan hitta där. Jag har jobbat både med brasilianska och afrikanska spelare tidigare och även spelare från de andra skandinaviska länderna och det är klart att vi har ett nätverk där vi försöker ha täckning även kring de frågorna.

Hur ser du på det faktum att de andra klubbarna kommer att veta att ni har mer pengar nu än tidigare när du hör av dig om en spelare?

- Det är alldeles uppenbart att det är på det sättet, det behöver man inte sticka under stol med, men samtidigt är det viktigt att det finns en ganska tydlig bild av vad som är marknadsvärdet på spelarna och vi blir ju inte bra om vi betalar mer för samma kvalitet, vi måste ha en ambition att hitta lite högre kvalitet och attrahera spelare på en högre nivå. Då kan det vara aktuellt att betala mer pengar. I praktiken är det en utmaning att balansera och träffa rätt.

Vilka positioner är det ni letar spelar på?

- Vi tittar på innerbackssidan där vi har en del frågetecken och Alexander (Blomqvist) gick ju till Sundsvall nyligen. Vi tittar också lite på målvaktssidan, Marko (Johansson) som var förstemålvakt spelar ju i Gais nu. Sedan har vi också ett öga på om vi kan hitta en stark forwardsspelare, säger Swärdh.