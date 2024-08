Sandvikens IF nosar på allsvenskan: "Det är overkligt"

20 mars 2024. Traditionsenlig upptaktsträff inför premiären i superettan. Nykomlingen Sandvikens IF bottentippades av tränarna - något som kaptenen Gustav Thörn inte riktigt höll med om.

- Jag tror att Öster och vi går upp i allsvenskan. Jag tror och hoppas, sade han då.

Ett knappt halvår och 20 superettan-omgångar har gått sedan dess. I skrivande stund ligger Sandvikens IF fyra i tabellen - endast fyra poäng bakom ledande Landskrona Bois. Man är samtidigt endast två poäng bakom Helsingborgs IF som ligger på andraplatsen.

- Det känns så klart mycket bättre att vara i toppen än att vara där nere. Känslan är bra - men vi kollade inte på tabellen när vi låg sist. Vi kollade inte heller när vi låg tvåa. Fokuset ligger på att maximera oss själva, säger huvudtränaren Eldar Abdulic till Fotbollskanalen.

Eldar Abdulic, 36, kom till Sandviken från Bosnien & Hercegovina när han var fem år gammal. Som sjuåring började han lira boll i Sandvikens IF. Sedan följde en spelarkarriär i Brynäs IF, Sandvikens AIK och just Sandvikens IF - innan han började snegla på rollen som tränare.

- Jag har vuxit upp här, både som människa, som fotbollsspelare och som tränare. Sandvikens IF är min moderklubb - och det är klart att det betyder väldigt mycket att det går bra för oss, säger han.

I slutet av 2016 tog han över Sandvikens AIK i division 4. Han tog upp klubben till division 2. Han lämnade Saik och blev assisterande tränare i Sandvikens IF i slutet på 2021 - för att sedan ta över som huvudtränare sommaren 2022.

Lite mer än ett år senare var Sandvikens IF tillbaka i elitfotbollen - efter 32 långa år. Man vann ettan norra och avancerade till superettan. Nu nosar Gästriklands-klubben på allsvenskt avancemang med en tredjedel av säsongen kvar.

- 2017 var jag tränare i division 4. Så det känns overkligt. Men man gör ju exakt samma saker. Det är egentligen ingen skillnad, förutom att apparaten är större, man leder fler människor. Alla i klubben är otroligt vassa, det känns som att alla som assisterar på något vis kan ta över som huvudtränare, säger han, och fortsätter:

- Jag kunde inte se det här komma. Men man kör dag för dag. Det är overkligt.

Så vad är nyckeln till nykomlingens framfart i Sveriges näst högsta serie? Abdulic har svaret:

- Vi har ett sätt att spela på som gör oss dominanta - samtidigt som vi har spelare som gör allt helhjärtat. Går det bra så går det bra, går det dåligt så går det dåligt. Vi har kvalitetsspelare och jättemånga har tagit enorma kliv. Samtidigt har stämningen varit bra hela vägen.

Huvudtränaren berättar att det finns en enorm hunger i det rödvita gänget.

- Det kan vara irriterat i halvtid. I matchen mot Trelleborg, som vi vann med 4-0, var det irriterat i halvtid. Trots att vi då ledde med 2-0. Vi var inte nöjda med vår insats, och alla var på varandra.

Ni tror på detta, eller hur?

- Ja, absolut. Men samtidigt är vi väldigt ödmjuka. Det är ett ganska skönt läge i gruppen, vi har inget att förlora. Och under de sista tio matcherna i superettan… det kommer att hända galna saker. Det gäller bara att vara med på allt, himmel och helvete. Vi måste förbereda oss och göra annat än vad de andra lagen gör. Det kommer att gynna oss.

Han fortsätter:

- Men vi gör ett försök. Går det inte så försöker vi igen nästa år. Och om det blir allsvenskan kommer vi gå in med pondus där.

Eldar Abdulics kontrakt med Sandvikens IF sträcker sig till efter säsongen 2025.

Ponera att det blir en allsvensk uppflyttning. Med all respekt för Sandviken kommer nog större klubbar börja snegla på dig. Hur ser du på din framtid?

- Jag är här just nu och jag kommer vara här tills kontraktet tar slut. Så just nu är det fokus på Sandviken, det är där jag står. Men sedan är det självklart att man vill testa hur långt man kan gå.

Sandvikens kometsäsong har även genererat intresse för klubbens spelare.

- Det finns intresse. Vi har många unga som har gjort det bra. Men det har inte blivit något konkret än. Våra spelare är på en bra plats och kan göra det bra med oss.

Hur det går för Sandvikens IF under den sista tredjedelen av säsongen får tiden utvisa. Men faktum är att man i allra högsta grad är med i kampen om de åtråvärda topplaceringarna som resulterar i allsvenskt avancemang. Senaste gången anrika Sandvikens IF huserade i svensk fotbolls finrum var 1961 - alltså för över 60 år sedan.

- Vi har snackat hela året om att vi ska dominera mot regerande mästaren Malmö FF. Drömmen är att de kommer hit till Sandviken - och då ska de få sig en match, säger 36-åringen med ett lurigt skratt.

Sandvikens IF spelar sin nästa match i superettan på lördagen i en toppmatch mot Öster. Smålänningarna ligger inför bataljen hack i häl - bara ett poäng skiljer klubbarna åt.

- Det kommer bli tufft. Vi spelar på naturgräs, men samtidigt vet vi vad vi kan göra. Vi blir bättre och bättre för varje match. Vi kan bara spela på vårt sätt - sedan får vi se hur långt det går, avslutar Abdulic.