Sexhånade motståndares syster - nu stänger SvFF av superettan-forward

I slutet av september uppstod heta känslor i mötet mellan Umeå och AFC Eskilstuna i superettan. AFC:s målvakt, Joshua Wicks, förklarade då att han under matchen blev utsatt för rasism av Umeås Bajram Ajeti.

- Är det vad ni stöttar? Är det vad man supportrar här? En jävla rasist i ert lag, sa Wicks.

Ajetis svar?

- Det är ingen i vårt lag som står för sådana rasistiska saker. Vi har mörkhyade spelare och jag är utländsk. Det är aldrig någon i vårt lag som skulle säga något sånt så jag fattar inte var han får det ifrån. Men tydligen har det blivit lätt att dra rasistkortet när man själv är den som tjafsar och skriker idiotiska saker hela matchen. Jag fattar ingenting, sa Ajeti till Expressen.

Händelsen anmäldes till Svenska Fotbollförbundets disciplinnämnd – som nu fattat ett beslut. Ajeti stängs av i två matcher, men han straffas inte för rasism utan för att han sagt "I fuck your sister in the back", rapporterar Eskilstuna-Kuriren.

Disciplinnämnden skriver följande i domen:

"Det är i ärendet ostridigt att det har skett någon form av ordväxling mellan Joshua Wicks och Bajram Ajeti. Av filmsekvensen från situationen framgår att det sker någon form av reaktion mellan spelarna. Det framgår dock inte vad det är som gör att spelarna reagerar som de gör. Wicks har uppfattat ordväxlingen som att Ajeti sagt "You black fuck", vilket är att bedömas som rasistiskt. Ajeti å sin sida uppger att han sagt "I fuck your sister in the back". Disciplinnämnden konstaterar att ord står mot ord. I brist på annan utredning är det därför inte styrkt att Ajeti har uttryckt sig rasistiskt. Det är däremot styrkt – genom Ajetis erkännande – att han till Wicks har yttrat "I fuck your sister in the back". Bajram Ajeti har således uppträtt otillbörligt mot Wicks och ska bestraffas med avstängning för sitt yttrande. Avstängningens längd är bestämd enligt nämndens praxis och motsvarar två matcher".