"Sheriffen" avslutar karriären: "Kroppen håller inte längre"

Östers IF:s mittfältare Johan Persson, 36, har den här säsongen gjort 20 framträdanden i superettan. Med tre omgångar kvar att spela har den småländska klubben fortsatt chans att nå kvalplatsen, men oavsett hur det går meddelar nu Öster att Persson avslutar karriären efter säsongen.

- Kroppen håller inte längre för fortsatt spel på elitnivå och på den nivån jag vill kunna spela på. Tack vare detta har beslutet vuxit sig fram under året. Jag skulle vilja tacka alla som har varit med mig i min spelarkarriär, spelare, ledare och folk i min närhet. Jag har trivts fantastiskt bra i Öster under två sejourer som spelare och önskar klubben all lycka till i framtiden, säger "Sheriffen" i en kommentar på klubbens hemsida.

Östers tränare, Denis Velic:

- Vi tackar Johan för hans insatser i föreningen under två sejourer. Johan har varit oerhört viktig för oss både som spelare och men också som människa vid sidan om med den karaktär han har. Jag önskar honom all lycka i livet och det som kommer framöver.

Tidigare under torsdagen uppgavs Persson vara aktuell att bli tränare för division 2-klubben IFK Hässleholm.

Utöver Öster har Persson bland annat spelat för klubbar som Helsingborgs IF, Hammarby och Landskrona Bois.