Simon Kroon avslutar karriären - på grund av sjukdom

De senaste säsongerna har den tidigare Malmö FF-spelaren Simon Kroon huserat i Östersund. Innan det hann han med ett äventyr i Danmark.

Men nu är hans spelarkarriär över, det berättar han för Expressen.



- Jag har fått leva min dröm under så lång tid och jag har varit lyckligt lottad som fått göra detta under så lång tid. Men just nu känner jag bara att det ska bli så jäkla skönt, säger han till tidningen.

För drygt tre år sedan gick 31-åringen ut med sin ms-diagnos. Och det är den sjukdomen som ligger till grund för hans beslut att avsluta karriären.



- Det har varit jobbigt. Det har känts olika från dag till dag och jag har känt mig så begränsad. Det går liksom inte att bli bättre och det har varit väldigt jobbigt att inse, att acceptera det har varit tufft, berättar Kroon för Expressen.

Han berättar även att han satsar på en tränarkarriär – men i en annan sport. Han ska nämligen sadla om till golftränare.

Simon Kroon inledde karriären i Malmö FF där han vann två SM-guld och spelade i två gruppspel med den himmelsblå klubben.

Han blev även dansk mästare med Midtjylland.