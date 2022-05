Skövdes resa - hemligheterna bakom succén: "Annars hade jag inte kunnat hålla på med detta"

- Vi har sagt att vi inte är några turister. Vi ska etablera oss i superettan.

Orden är Skövde AIK-kaptenen Filip Schybergs och så här långt ser inte spelarna i Skövde ut som några turister - snarare som självklara beståndsdelar av den svenska andraligan.

Den lilla klubben från "Schlätta" har i vår överraskat stort med fyra segrar och ett kryss på fem matcher och är med i toppen av tabellen. Skövde har tidigare gjort flera säsonger på den näst högsta nivån - senast 1995 - med ett allsvenskt kval som höjdpunkt 1970, men det var 52 år sedan och mycket har hänt sedan dess.

För snart 20 år sedan var Skövde AIK nere och vände i division 5, och därefter har klubben tagit sig upp igen, men utan att gå upp till superettan. Fram till i fjol. Inför förra säsongen kom Tobias Linderoth in som ny tränare och nådde framgång med seger i superettan-kvalet.

Vilka är egentligen hemligheterna bakom succén?

Klubb- och sportchefen Per Åstemo är född och uppväxt i Skövde, gjorde debut som juniorspelare i Skövde AIK 1997 och har jobbat på kansliet senaste tolv åren. Han har varit en röd tråd i klubben under en lång tid och lyfter fram Linderoths vinnarmentalitet som den stora framgångsfaktorn senaste året.

- Jag skulle säga att nyckeln är Tobias ledarskap. Han har fått in en vinnarmentalitet, att inget är omöjligt, samtidigt som det är laget före jaget, säger Åstemo till Fotbollskanalen.

Filip Schyberg, som hade Linderoth som tränare i Elfsborgs akademi, håller med.

- Det fanns många duktiga spelare förra året och även året innan, men vi hade inte alls den mentaliteten, att vi verkligen skulle vinna matcher. Det kändes ganska snabbt förra året att det var ett annat tänk i gruppen och i hela klubben.

"Annars hade jag inte kunnat hålla på med det här"

När Linderoth själv får frågan om sin roll i succén är han ödmjuk.

Den landslagsmeriterade tränaren anser att kontinuitet i truppen ligger till grund för årets succé, samtidigt som han lyfter att det är en ung och utvecklingsbar trupp, som har en ambition om att ta nästa kliv. Han tror även på att ha rätt attityd på träning och match, att alltid ge hundra procent och gå in för att vinna oavsett motstånd.

- Jag gick in med min inställning. Det gäller att gå in med en attityd på planen och en ambition om att vinna matchen. Jag tycker att man måste ha den attityden. Annars hade jag inte kunnat hålla på med det här. Man måste gå in till varje match och tro på att vinna oavsett vem som står på andra sidan, säger tränaren.

Linderoth är själv inte förvånad över Skövdes fina start i år, då han inte tänker i de banorna, utan tar match för match, medan Åstemo medger att han inte riktigt vågade hoppas på 13 poäng efter fem matcher.

- Jag trodde inte på det här, men jag trodde att vi skulle vara med i alla matcher. Vi visade även under försäsongen att vi var svårslagna, då vi mötte seriekollegor under hela mars. Vi förlorade bara mot Öster, så jag trodde att vi skulle vara med i matcherna, men jag trodde inte att vi skulle ha så här många poäng.

"Vi ligger nog längst ner i hierarkin"

Det finns samtidigt anledningar till att det fanns en tvekan utifrån inför säsongen.

Skövde AIK är som bekant nykomling, gör sin första säsong i superettan, och har knappa förutsättningar ekonomiskt och organisatoriskt. Skövde AIK har inte råd att köpa spelare, endast inlånade Vladislav Kreida är heltidsavlönad, en majoritet av spelartruppen jobbar deltid och organisationen består av fyra personer - klubb- och sportchefen Per Åstemo, marknadschefen David Lidholm, akademi- och utvecklingschefen Roberth Jacobsson, samt huvudtränaren Tobias Linderoth. Sedan finns det gott om värdefull, ideell kraft runt klubben.

- Vår målsättning är att etablera oss och vi har redan växt i år med att anställa David Lidholm (mer känd som Johansson), som är en gammal legendar i Skövde och i Fotbollssverige, vilket är jättekul för oss. Han har också säljbakgrund efter karriären, så det passar jättebra för oss och jag älskar när man kan kombinera yrkesliv med fotbollen, då man vet hur det är att jobba i en förening, säger Åstemo.

- Tidigare har jag nästan minst jobbat tio timmar om dagen, och även på helgerna, men nu när vi gått upp har jag försökt jobba lite mindre och sprida arbetet på kansliet. I medgång har vi också fått in fler ideella som vill vara med och göra större arbeten. Därmed har det faktiskt blivit mindre jobb nu när vi gått upp än innan, då jag var helt själv. Då var det många kepsar varje dag.

Rent ekonomiskt har Skövde AIK under senaste åren omsatt fem-sex miljoner kronor per år, vilket går att jämföra med måndagens motståndare Halmstads BK, som i fjol omsatte över 40 miljoner kronor i allsvenskan, och i år beräknas omsätta runt 30 miljoner kronor.

Åstemo menar att omsättningen kommer öka för Skövde i år.

- Vi tror på det dubbla i år med runt 13 miljoner kronor i omsättning med tanke på bidraget från Svensk Elitfotboll. Jag vet inte var vi ligger i jämförelse med andra klubbar i superettan, men vi ligger inte högst upp. Vi ligger nog längst ner i hierarkin, säger Åstemo.

Lagkaptenen Filip Schyberg är en av flera spelare i truppen som jobbar deltid vid sidan av fotbollen. I dagsläget arbetar han och sex andra spelare i truppen på samma säljlager, och till hösten hoppas han på att få kombinera högskolestudier i Skövde med fotboll på elitnivå.

Schyberg tror att lagandan stärks av att spelare både jobbar och spelar fotboll ihop.

- Jag tror att det är bra. Vi är en grupp som trivs tillsammans, och det fungerar bra även på jobbet, samtidigt som vi har kul tillsammans. Jag ser bara det som en positiv grej.

Skövde hoppas samtidigt på att ta steg ekonomiskt och organisatoriskt framöver, vilket så småningom kan resultera i att klubben klarar av att betala ut heltidslöner till fler spelare i framtiden, även om det får ske steg för steg.

- Vi har en målsättning om att ha spelare från akademin, som fortfarande går i skolan, i A-truppen, så att hela truppen inte behöver vara heltidsproffs, även om målet är att bit för bit täcka kostnader. Sedan uppmuntrar vi såklart spelare till att plugga och jobba.

"Det var väl någon eller ett par klubbar som hörde sig för"

För Linderoth, som under sin karriär spelade i storklubbar som Everton, FC Köpenhamn och Galatasaray och som tränare varit en del av Elfsborg, är det lite annorlunda att vara en del av en mindre organisation, men det är också något som han trivs väldigt bra med.

- Jag trivs jättebra. Det är en väldigt fin förening med väldigt bra människor och många ideella som hjälper till på matcher och vid sidan av, vilket skapar en bra och familjär stämning. Det är inte samma resurser som i en allsvensk förening eller större klubb, man får jobba lite bredare, men jag trivs bra med det. Vi kommer kanske växa in i det, känna oss för och tillföra bitar som behövs så småningom. Nu tycker jag det fungerar väldigt bra och vi har en väldigt bra stämning i och runt klubben.

Linderoths framgång med Skövde AIK i fjol gick samtidigt inte obemärkt förbi, och efter säsongen hörde klubbar av sig, däribland från allsvenskan, om tränarens situation, men i stället blev det ett nytt kontrakt med Skövde över 2023.

- Det var väl någon eller ett par klubbar som hörde sig för, men jag hade siktet inställt på att stanna i Skövde. Jag vill vara med på resan som vi påbörjat och jag sa tidigt till Per att jag gärna ville förlänga om de ville det också. Det var känslan direkt, men det fanns några klubbar som var intresserade.

Vad skulle få dig att lämna för ett annat uppdrag som chefstränare?

- Det är svårt att säga nu. Jag sitter väldigt bra i Skövde, vi har en härlig resa framför oss och jag trivs väldigt bra. Jag behöver inte spekulera i det nu. Jag gör mitt jobb i Skövde AIK och jag trivs, samtidigt som vi har en fantastiskt härlig utmaning i år och en spännande säsong, både på och utanför planen. Det finns väldigt mycket roligt och utvecklande i Skövde AIK. Jag lärde mig som spelare att det gäller att leva i nuet och vara kvar i miljön som man är i. Om man börjar tänka på annat blir man lite snett på det. Det gäller att göra det bra där man är och trivas så bra som möjligt, vilket jag verkligen gör i Skövde AIK.

Åstemo medger samtidigt att han hann bli lite orolig över att tappa tränaren.



- Det var jag väl, men vi hade avtal över det här året, så där kände jag mig lite trygg. Samtidigt vet jag att det i den här världen är svårt att hålla kvar en tränare om det kommer många intressenter, även om det finns ett avtal. Tobias är en person som söker utmaningar och när vi gick upp blev det en ny utmaning för honom. Det känns också jättebra för oss att vi lyckades förlänga med honom över 2023, så att vi kan jobba lite långsiktigt.

"Målsättningen är extrem lokal förankring, och så kommer vi att jobba så länge jag är med"

Skövde jobbar även - både långsiktigt och här och nu - med att bli en samlingsplats för spelare från Skövde och Skaraborg. Klubbens hållning är att 75 procent av truppen ska komma från Skaraborg, hälften från Skövde med omnejd, och den sista fjärdedelen från andra delar av Sverige och världen. Det är något Åstemo håller hårt vid.

- Vi vill ha en identitet, att vi är Skövde AIK och jobbar på vårt sätt. Målsättningen är extrem lokal förankring, och så kommer vi att jobba så länge jag är med. Om man bor i Skövde eller runt omkring och vill bli en bra spelare och gå vidare i sin karriär ska man rikta blicken mot Skövde, säger Åstemo.

- Det skapar en identitet i klubben som kanske inte är lika lätt att skapa om man har 20 spelare från 20 olika ställen. Skövde AIK har alltid varit den stora klubben i området, så folk känner till klubben och har kanske haft som mål att spela i Skövde AIK. Nu får de vara med på resan, att få gå upp från ettan till superettan och vara en superettan-spelare. Det blir nog en extra stolthet för spelare som kommer från området, säger Linderoth.

En spelare som är uppväxt i närområdet är Schyberg, som kommer från Tidaholm, men sedan gick på fotbollsgymnasium i Borås och tillhörde Elfsborg innan det blev flytt till Skövde AIK 2020. Han tror också på konceptet med en "närodlad trupp".

- Det är många härifrån och det är många med samma mentalitet. Vi är ganska ödmjuka och tar till oss uppgifterna på rätt sätt. Sedan är det klart att man måste krydda med spelare utifrån. Det är kanske svårt att bygga ett elitlag på bara spelare härifrån, men jag tycker att det är rätta takter av Skövde att ha som grund att majoriteten av spelarna ska vara härifrån.

"Nu ska vi se till att det blir en ännu finare arena 2024"

Under senaste åren har inriktningen lett till framgång, och just nu är Skövde AIK som bekant med i toppen av superettan. Det har också lett till ökade krav på klubbens arena Södermalms IP, som i dagsläget får ta in 1928 åskådare och som planeras byggas om för att hålla superettan-standard i enlighet med Svenska Fotbollförbundets regelverk.

- Vi diskuterar med kommunen hur arenan ska se ut 2023 och 2024. Vi vill ha en funktionell och bra arena i framtiden, så det är det som ligger i planeringen och där är kommunen med, vilket känns jättebra. De har gjort ett jättejobb med vår arena för att få den godkänd av förbundet. Nu ska vi se till att det blir en ännu finare arena 2024, så jag tror att det blir mycket ombyggnationer 2023, säger Åstemo och fortsätter:

- Vi har bara sittplatser för 500-600, och man ska ha för 1000, och sedan har vi för lite lokaler, då vi är trångbodda. Det är även några småsaker till, men det är mest läktare, där vi behöver komma upp i 1000 sittplatser för superettan-nivån.

Om det blir allsvenskan 2023 - vad gör ni då?

- Jadu, du får ringa då i stället, säger Åstemo och skrattar.

"Jag tänkte nog inte tanken på superettan heller när vi låg i ettan"

Visst, det har bara gått fem omgångar, men frågan måste ändå ställas. I fjol tog IFK Värnamo för första gången steget upp till allsvenskan, och i år är det möjligen Skövdes tur.

Per Åstemo vill däremot inte sväva iväg, målet är att etablera sig i superettan.

- Jag tänkte nog inte tanken på superettan heller när vi låg i ettan. Man har säsonger som är bra och säsonger som är dåliga, men man är så inne i det och jobbar vecka för vecka kring vilka vi ska möta och vad man ska jobba med veckan som kommer. Jag tycker att det är tjusningen i fotbollens värld. Klubben och styrelsen kan ha långsiktiga mål, visioner och drömmar, men man jobbar match för match.

Tobias Linderoth är inne på samma spår.

- Vi har pratat om att etablera oss i superettan. Sedan är fotboll enkelt. Om man vinner många matcher är man med där uppe och förlorar man många matcher är man i botten. Så enkelt är det. Vår målsättning är att etablera oss i superettan med allt som kommer med det. Det är många fina utmaningar i den målsättningen. Sedan vill vi vinna så många matcher som möjligt när vi går ut på planen, och den ambitionen har vi alltid när vi går ut på planen. Det kommer inte förändras.

Åstemo, som i fjol blev utsedd till årets Skövdebo, är samtidigt stolt över att ha bidragit till att klubben i dag är en del av superettan och att fotboll åter är på tapeten i Skövde, som mest är känt som en framgångsrik handbollsstad.

Fotbollsintresset har ökat i kommunen - och Åstemo ser en ljus framtid för Skövde AIK.

- Det är jättehäftigt. Jag har både varit med i med- och motgång, fram och tillbaka. Vi har spelat i division 1 i många år när det var den näst högsta serien, men det var inte på samma sätt som det är nu, då superettan nu är en del av svensk elitfotboll. Det är jättehäftigt och väldigt inspirerande för staden. Skövde är en jättefin idrottsstad, men det är framför allt handboll som vi förknippas med och det är roligt att fotbollen nu är på samma nivå.