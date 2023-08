Solano om detaljerna bakom chockflytten - och samtalen med Mellberg: "Har god kontakt"

Han har spelat för klubbar som Newcastle, Aston Villa och West Ham. Den numera 48-årige peruanen rusade fram och tillbaka längs kanten på de brittiska öarna mellan 1998 och 2008 och gjorde över 300 matcher i Premier League.

Det var nog inte en enda haka som inte sänktes till knäna när Nolberto Solano presenterades som ny tränare för det svenska superettan-laget AFC Eskilstuna för ganska exakt tre veckor sedan.

Så, hur gick det egentligen till? Han berättar.

- Jag pratade med min tidigare lagkamrat Alain Goma som spelade med mig i Newcastle. Han nämnde klubben och han har en kontakt här i klubben, han talade med honom och på den vägen kom vi in på samtal med vd:n Mikael Larsson. Vi pratade några gånger på Zoom. De behövde en tränare och jag tog chansen. Jag såg väldigt mycket fram emot det, säger han till Fotbollskanalen.

Solano återkommer ofta till en sak under samtalet - han är nöjd med sitt val. Peruanen har närmast varit i assisterande coach i det peruanska landslaget och lämnade uppdraget efter åtta år på posten. Han var sugen på ett huvudtränarjobb och när den förre yttern hörde talas om möjligheten om AFC började han titta i telefonboken.

- Jag pratade med flera före detta lagkamrater som Olof Mellberg, Marcus Allbäck, Andreas Andersson.

De två förstnämnda spelade han ihop med i Newcastle och Andersson var Solanos lagkamrat i Aston Villa.

- Jag har god kontakt med alla dem. Jag vet att Mellberg tränat i den här serien. Han gav mig några tips och det hjälpte mig att fatta beslutet.

Före ankomsten låg AFC Eskilstuna i ett prekärt läge. Sex matcher utan seger och ett harvande nere i botten av superettan.

- Jag hade koll på klubbens situation då jag följde dem veckorna innan jag anslöt när det var tal om att det kunde bli en flytt. Det är bra spelare i det här laget och det handlade egentligen bara om att få ihop helheten och att bli bättre defensivt organiserade.

- Jag är nöjd med hur laget har reagerat sedan jag kom. Vi har bara varit ihop under en kort period, men jag har sett att spelarna försöker göra sitt bästa. Vi njuter av situationen, men det är mycket som återstår och jag hoppas att de kan bibehålla nivån.

Många höjde på ögonbrynen när du, en tidigare Premier League-spelare, skrev på för ett superettanlag i Sverige. Vad tänker du om det?

- Som jag sade, möjligheten dök upp och jag är så klart nöjd med min spelarkarriär, där jag spelade i en av de största ligorna i världen, i Premier League. Men när du blir tränare så ser du saker på ett nytt sätt, du får nya erfarenheter. Alla har en dröm och en dag kanske jag blir tränare i Premier League, den spanska högstaligan eller i Italien, men man måste börja någonstans. Det här är en grym möjlighet att visa vad jag går för som tränare, inte som spelare.

- Jag känner till den svenska fotbollen väl. Jag har haft chansen att komma till Sverige många gånger och spelat försäsonger i Göteborg och med det peruanska landslaget har jag ställts mot Sverige.

När de tog kontakt, blev du övertygad omgående?

- Ja, ja, verkligen. Det var väldigt positivt. Nu när jag har kommit hit vill jag inte heller höra någonting negativt, bara positivt tillsammans med laget. ”So far, so good”. Tre matcher, tre vinster, en bra start. En drömstart, faktiskt. Jag har sagt till killarna att vi kan mer, att vi kan nå toppen.

Du har varit i England, men du valde att lämna Peru för ett mycket… kallare Sverige?

- (Skratt) Jag har bott i England i många år, min vän. Det är kallt, men kanske inte lika kallt som här. I november vet jag att det kommer att bli kallt, men det är okej. Ni har ett fantastiskt land. Jag har inte varit här så länge, men hittills är det jättefint. Jag har närhet till platserna jag vill tillbringa tiden på.

Har någonting överraskat dig här?

- Ja, absolut. Det är en riktigt bra nivå. Det är många duktiga, unga spelare. Det är kul att se att svensk fotboll har så många högklassiga spelare. I den här serien finns talanger och jag har möjligheten att jobba med dem. Jag skulle nog säga att nivån är ganska jämn mellan lagen, det kanske är två eller tre som är nivån bättre.

Första matchen på tränarbänken dröjde dock ett tag. En lång väntan på ett arbetstillstånd gjorde att Solano fick sin debut vid sidlinjen uppskjuten till mötet med Skövde i förra omgången.

- Man var ju lite långt ifrån spelarna, haha. Det är ju alltid bättre att vara så nära som möjligt och ha de omkring dig. Det var trevligt att få sitta på bänken till slut och känna närheten. Det är väldigt kul och – igen - jag tackar för möjligheten.

Och intåget har, som nämnt med tre raka vinster, gjort sitt. ”Solano-effekten” kan i princip ristas som ett givet begrepp i och runt Eskilstuna. Hur det kommer sig att laget fått en pangstart under hans ledning?



- Den magiska nyckeln är att vara positiva. Jag är nöjd med spelarna, mycket nöjd. Det vi har pratat om är att vi släppt in för många mål och att vi ska försöka behålla nollan. De 10-15 första dagarna handlade helt ärligt om att fokusera på organisationen och den mentala inställningen; att vara just positiva. De tog till sig allt snabbt.

Vad är ditt mål då? Du har ju fått en bra start här i Sverige och superettan. Har du allsvenskan i sikte?

- Det är så klart en dröm, men nu fokuserar jag på min klubb här och att göra det så bra som möjligt. Självklart vill jag, i synnerhet med mitt lag, ta mig till högstaserien. Jag har pratat med grabbarna och sagt ”varför inte försöka nå mer än att bara rädda kontraktet?”. Inför flytten hit pratade folk om att jag skulle komma hit och undvika nedflyttning, nej, jag har större ambitioner. Vi tar det i första hand, men nu ska vi försöka nå högre, mer, bättre. Efter det vet jag inte, min vän, jag kan inte utläsa framtiden.



Vad som händer då är, som sagt, svårt att förutspå. Men Solano är tydlig. Nästa mål är fjärde raka mot Östers IF under lördagen.