Storbråk när Utsikten och Öster kryssade

Toppmötet mellan Utsikten och Östers IF var jämnt - och hett.

Båda lagen turades om att skapa målchanser i första halvlek. Allra närmast att få utdelning av Lucas Lima, men precis i skottögonblick kom ÖIF:s backbjässe Mattis Adolfsson emellan - och bröt.

I halvtidsintervjun med Discovery fick Utsikten-forwarden frågan om han var besviken över läget som inte mynnade ut i någonting alls.

- Ah, absolut. Det är en jättebra tackling för han touchade faktiskt bollen innan jag sköt. Det var en sjuk tackling han gjorde. Men jag tog för lång tid på mig att skjuta. Jag skulle skjutit mer i steget så det gick snabbare, sa Lima.

Men i början av andra halvlek bröt hemmalaget dödläget.

Albin Skoglund blev helt ren i straffområdet och tajmade ett inlägg perfekt, varpå han nickade in 1-0 till Utsikten.

ÖIF jagade därefter ett kvitteringsmål och kom nära flera gånger om, exempelvis hade Adam Bergmark Wiberg ett farligt nickläge. Upprört blev det med tio minuter kvar att spela då Thorri Thórisson gick omkull men inte fick med sig en straff.

I den efterföljande sekvensen blev det rejält irriterat mellan tränarbänkarna. Lucas Lima sprang då med bollen framåt längs sidlinjen men drog på sig en frispark, varpå Östers huvudtränare Martin Foyston gick in på planen för att stoppa bollen - men fällde då i stället Lima.

Ett stort bråk bröt ut och i stort sett samtliga spelare och ledare var involverade innan situationen lugnade ner sig. Särskilt upprörd var Utsiktens tränare Bosko Orovic som i tv-sändningen hördes skrika:

"Sätt dig ner där borta i stället. Sparkar ner en f*cking spelare...".

Enligt Discovery+ var kommentaren riktad mot tränarkollegan i rödblått.

Både Foyston och Orovic blev utvisade efter situationen. Ytterligare två röda kort delades ut till Utsikten-ledare.

"Du skämtar med mig? Du skämtar med mig!? På riktigt nu", skrek Orovic när han tvingades upp på läktaren.

Öster kvitterade i 98:e minuten genom inbytte Theodor Johansson. Toppmötet slutade därmed 1-1. Resultatet innebär att lagen är trea respektive fyra i en haltande superettan-tabell.

Efteråt var det föga förvånande bråket som hamnade i fokus:

- Det är en löjlig situation. Jag kan bara säga sanningen: jag såg att domaren hade blåst, deras spelare ville fortsätta framåt och sparka bort bollen. Jag insåg inte att jag var nära planen och satte ut min fot för att stoppa honom från att sparka bort bollen och han fortsatte framåt, säger Foyston efteråt.

- Det ser ut som det ser ut. Men jag svär på mina barns liv: jag försökte inte gå in och tackla honom. Jag är inte dum. Jag kommer att be om ursäkt för hur det såg ut och be om ursäkt till Öster också, för det är en löjlig situation. Men det var inte som det såg ut.

Han fortsätter:

- Jag vet vad han (Lima) gjorde, han är smart. Jag kommer att be om ursäkt till honom för det var inte meningen att gå in och tackla honom. Jag är inte dum.

Om ett eventuellt avstängningshot säger Öster-tränaren:

- Jag kan bara säga sanningen. Jag hoppas att domaren tar min sida av historien. Jag är inte dum och går in och tacklar en spelare. Det var avblåst, jag försökte stoppa bollen från att åka iväg för att få till ett snabbt inkast men insåg inte att jag var nära linjen. Jag kan bara be om ursäkt. Blir det längre än en match (avstängning) får jag ta det.

Lucas Lima ger sin syn på det inträffade:

- Han (Foyston) lägger in foten på planen och han ska inte vara inne på planen. Jag förstår inte varför han går på bollen.

Utsikten-forwarden får sedan se reprisbilderna i Discoverys sändning.

- Han ska inte vara inne på planen. Är han en spelare? Du ser att han är inne på planen, han sparkar mig. Är han en spelare? Nej, då så. Han är ingen spelare och då ska han inte vara inne på planen, säger Lima och kommenterar utvisningarna som haglade:

- Jag förstår ingenting. Han går in, de startar hela grejen. Vad tror dem - ska vi vara tysta? Det är klart att vi reagerar på något sådant. Jag förstår inte att vi får tre utvisningar. Det är ett skämt, helt ärligt.

Lima berättar även att han ska prata med Foyston efteråt.

Bosko Orovic ville inte ställa upp på intervju efter slutsignal, i stället var det Utsiktens assisterande tränare Martin Smedberg-Dalence som mötte media.

- Vad ska han (Foyston) in på planen och dra ner vår spelare för? Du har en linje att följa. Det är där allting börjar, sen att vi reagerar som vi gör… vi måste stå upp för vårt lag. För mig är det skandal att vi får tre röda kort i det läget och de får ett. Någonstans måste det vara rättvisa och det känns som att vi har domaren mot oss i matchen också. Jag brukar inte hänga ut domaren men tyvärr har vi inte dem med oss i matchen, säger Smedberg-Dalence till GP.

- Vi är känslomänniskor allihopa och när de gör som de gör… så får man inte göra som huvudtränare.

Smedberg-Dalence hoppas att tränarkollega Foyston har en längre avstängning att vänta.

- Om inte deras tränare får flera matcher avstängning så vet jag inte... Då är det okej att göra vad man vill. Vi får se vad det blir av det hela, säger Utsikten-tränaren till samma lokaltidning.

Startelvor:

Utsiktens BK: Hadaya - Lagerlund, Brandt, Rodeblad Lowe, Westermark - Mohideen, Zurmati, Pekalski, Book - Skoglund, Lima.

Östers IF: Wallinder - Varmanen, Adolfsson, Kricak, Bergquist - Herdonsson, Kusu, Söderberg - Mörfelt, Bergmark Wiberg, Rodic.