Sundsvall vann mot J-Södra under 120-årsfirandet - kliver upp på säker mark

Under måndagskvällen möttes två lag med vitt skilda tabellägen på NP3 Arena i Sundsvall. Hemmalaget Gif Sundsvall placerade sig inför kvällens möte med Jönköpings Södra på negativ kvalplats, medan gästerna placerade sig i ingemansland på sjunde plats. J-Södra hade länge häng på allsvensk kvalplats innan man de senaste veckorna hamnat i en nedåtgående trend.

Och fortsatt tungt skulle det gå för J-Södra.

I den 18:e minuten rensade mittbacken Arvid Eriksson undan ett inlägg i eget straffområde, men rensningen letade sig fram till Paya Pichkah utanför gästernas straffområde. Pichkah sköt direkt på rullande boll och fick en drömträff som letade sig in i det främre krysset till 1-0 Sundsvall.

Med dryga halvtimmen spelad kom kvitteringen. Ett inlägg från vänster gick inledningsvis för långt men Flamur Dzelili hann upp. Yttern följde upp med ett nytt inspel från andra kanten och denna gång blev det framgångsrikt. Sadmir Zekovic var på rätt plats och sköt in 1-1-kvitteringen.

Med fem minuter kvar av första halvlek var det J-Södras tur att slå till med ett kalasmål. Taylor Silverholt tog emot bollen vid utkanten av straffområdet och vände upp innan han smällde till med ett tungt högeravslut i bortre burgaveln. Gästerna hade vänt och var i ledning.

Det skulle dock visa sig att vändningen var förgäves.

Med timmen spelad kvitterade Giffarna när Pontus Engbloms inlägg hittade in i mål till 2-2 via Jesper Carströms panna och med en kvart kvar att spela nickade Andreas Blomqvist in hemmalagets segermål på hörna.

Sundsvall vann med 3-2 och J-Södras negativa trend forsätter. Man ligger fortsatt sjua i tabellen.Men för Sundsvalls del var det inte vilken seger som helst. Dels kliver laget upp på säker mark, dels vann man när klubben firade 120 år.

Startelvor:

Gif Sundsvall: Jonsson - Lundström, Blomqvist, Svanberg, Lindkvist - Andersson, Pichkah - Carström, Durmaz, Bengtsson - Engblom.

Jönköpings Söndra: Celic - Manns, Eriksson, Ben Lamin - Dzelili, Nikolic, Karlin, Moenza - Book, Zekovic, Silverholt.