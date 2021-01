Sundsvalls sportchef: "Kommer göra allt när det är möjligt"

Det var tidigare under tisdagen som NT uppgav att Linus Hallenius är på väg bort från IFK Norrköping. Han tränar just nu inte med klubben och senare under dagen uppgav Expressen att parterna förhandlar om att bryta avtalet, vilket kan öppna för en återkomst till Hallenius tidigare klubb Sundsvall.

Expressen skriver att det mesta talar för att Hallenius flyttar hem till Medelpad, och då kan självklart spel i Gif Sundsvall vara aktuellt.

Tidigare har klubbens sportchef Urban Hagblom stängt dörren för Hallenius på grund av ekonomiska skäl, men ett brutet kontrakt skulle förändra de förutsättningarna då Sundsvall inte skulle behöva betala någon övergångssumma.

ANNONS

Klubben har dock inte haft kontakt med Hallenius på senare tid.

- Nej, det har vi inte. Vi har inte kontakt med honom i och med att han sitter på ett avtal med IFK Norrköping. Linus vet alltid att han är välkommen tillbaka men vi har ingen kontakt i dagsläget, säger Hagblom till Fotbollskanalen.

Att han nu verkar lämna Norrköping och bryter sitt avtal, förändrar det något för er?

- När vi väl vet förutsättningarna får vi ta den diskussionen med Norrköping och Linus. Den dagen får man ta då och man får också se då om Gif Sundsvall har de möjligheterna (att ta in Hallenius). Det är inte så enkelt i dagens läge, men det är klart att när det är möjligt kommer vi i Sundsvall göra allt för att göra det möjligt.

I Sundsvalls trupp finns redan Pontus Engblom som anfallare och förra säsongen vann han skytteligan i superettan. Så, behöver Sundsvall en till anfallare?

- Pontus vann skytteligan, men det är också utifrån hur man vill formera laget. Det skulle inte vara fel med både Pontus och Linus tillsammans. Vi har ett offensivt bra spel som gjorde att vi gjorde många mål i fjol. Däremot släppte vi in för många, säger Hagblom.

ANNONS

Kommer du ta kontakt med Linus med tanke på vad Expressen uppger?

- Jag har inte läst eller sett något, men vi måste självklart undersöka frågan.

Hallenius har spelat i Gif Sundsvall i flera perioder där han senast spelade i klubben mellan 2017 och 2019 innan han såldes till Apoel Nicosia.

Sommaren 2020 blev han klar för spel i IFK Norrköping, där han i fjol noterades för åtta framträdanden i allsvenskan.