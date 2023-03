Superettan simulerad en miljon gånger - de går upp till allsvenskan

1. Helsingborgs IF 286 234

2. Trelleborgs FF 157 569

3. Östers IF 86 184

4. Örgryte IS 71 858

5. AFC Eskilstuna 67 214

6. Gif Sundsvall 65 155

7. Örebro SK 65 106

8. IK Brage 41 883

9. Skövde AIK 32 799

10. Landskrona BoIS 25 826

11. Jönköpings Södra 20 152

12. Västerås SK FK 19 096

13. Gais 18 757

14. Gefle IF FF 18 654

15. Utsiktens BK 11 959

16. Östersunds FK 11 554