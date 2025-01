Superettans spelschema spikat - HIF först ut

Omgång 1:

Lördag 29 mars:

15:00 GIF Sundsvall – Helsingborgs IF

15:00 Sandvikens IF – Kalmar FF

15:00 Örgryte IS – Utsiktens BK

17:00 Falkenbergs FF – Varbergs BoIS

Söndag 30 mars:

13:00 Landskrona BoIS – IK Brage

15:00 Trelleborgs FF – Östersunds FK

Måndag 31 mars:

19:00 IK Oddevold – Umeå FC

Tisdag 1 april:

19:00 Örebro SK – Västerås SK

Omgång 2:

Lördag 5 april:

13:00 Utsiktens BK – IK Oddevold

15:00 Helsingborgs IF – Sandvikens IF

15:00 Kalmar FF – GIF Sundsvall

15:00 Östersunds FK – Landskrona BoIS

Söndag 6 april:

13:00 Umeå FC – Trelleborgs FF

Måndag 7 april:

19:00 IK Brage – Falkenbergs FF

19:00 Varbergs BoIS – Örebro SK

Tisdag 8 april:

19:00 Västerås SK – Örgryte IS

Omgång 3:

Lördag 12 april:

13:00 Sandvikens IF – Trelleborgs FF

15:00 IK Oddevold – Kalmar FF

15:00 Landskrona BoIS – Utsiktens BK

15:00 Örgryte IS – GIF Sundsvall

17:00 Umeå FC – Östersunds FK

Söndag 13 april:

15:00 IK Brage – Varbergs BoIS

Måndag 14 april:

19:00 Västerås SK – Falkenbergs FF

Tisdag 15 april:

19:00 Örebro SK – Helsingborgs IF

Omgång 4:

Lördag 19 april:

15:00 Falkenbergs FF – IK Oddevold

15:00 Örgryte IS – Örebro SK

Söndag 20 april:

13:00 Utsiktens BK – Sandvikens IF

15:00 GIF Sundsvall – Landskrona BoIS

15:00 Trelleborgs FF – IK Brage

17:00 Kalmar FF – Östersunds FK

Måndag 21 april:

13:00 Varbergs BoIS – Umeå FC

Tisdag 22 april:

19:00 Helsingborgs IF – Västerås SK



Omgång 5:

Lördag 26 april:

15:00 IK Oddevold – GIF Sundsvall

15:00 Landskrona BoIS – Sandvikens IF

15:00 Östersunds FK – Örgryte IS

Söndag 27 april:

13:00 Helsingborgs IF – Kalmar FF

13:00 Trelleborgs FF – Varbergs BoIS

13:00 Umeå FC – IK Brage

Måndag 28 april:

19:00 Utsiktens BK – Västerås SK

Tisdag 29 april:

19:00 Falkenbergs FF – Örebro SK

Omgång 6:

Lördag 3 maj:

13:00 GIF Sundsvall – Utsiktens BK

15:00 Sandvikens IF – IK Oddevold

15:00 Umeå FC – Landskrona BoIS

15:00 Varbergs BoIS – Helsingborgs IF

Söndag 4 maj:

15:00 Örgryte IS – Falkenbergs FF

Måndag 5 maj:

19:00 IK Brage – Östersunds FK

19:00 Örebro SK – Trelleborgs FF

Tisdag 6 maj:

19:00 Västerås SK – Kalmar FF

Omgång 7:

Lördag 10 maj:

13:00 Sandvikens IF – Umeå FC

15:00 GIF Sundsvall – Västerås SK

15:00 IK Oddevold – Örebro SK

15:00 Utsiktens BK – Falkenbergs FF

Söndag 11 maj:

13:00 Östersunds FK – Varbergs BoIS

15:00 Kalmar FF – Trelleborgs FF

Måndag 12 maj:

19:00 Landskrona BoIS – Örgryte IS

Tisdag 13 maj:

19:00 Helsingborgs IF – IK Brage

Omgång 8:

Fredag 16 maj:

19:00 Falkenbergs FF – Kalmar FF

19:00 Örgryte IS – Varbergs BoIS

Lördag 17 maj:

13:00 Trelleborgs FF – Västerås SK

15:00 Umeå FC – Utsiktens BK

15:00 Örebro SK – GIF Sundsvall

15:00 Östersunds FK – Sandvikens IF

Söndag 18 maj:

15:00 IK Brage – IK Oddevold

Måndag 19 maj:

19:00 Landskrona BoIS – Helsingborgs IF

Omgång 9:

Onsdag 21 maj:

19:00 Falkenbergs FF – Trelleborgs FF

19:00 Utsiktens BK – Örebro SK

19:00 Västerås SK – Östersunds FK

19:00 Örgryte IS – Sandvikens IF

Torsdag 22 maj:

19:00 GIF Sundsvall – IK Brage

19:00 Helsingborgs IF – IK Oddevold

19:00 Kalmar FF – Umeå FC

19:00 Varbergs BoIS – Landskrona BoIS

Omgång 10:

Lördag 24 maj:

15:00 Östersunds FK – Örebro SK

Söndag 25 maj:

15:00 Varbergs BoIS – Kalmar FF

Måndag 26 maj:

19:00 IK Brage – Utsiktens BK

19:00 IK Oddevold – Västerås SK

19:00 Landskrona BoIS – Falkenbergs FF

19:00 Umeå FC – Örgryte IS

Tisdag 27 maj:

19:00 Sandvikens IF – GIF Sundsvall

19:00 Trelleborgs FF – Helsingborgs IF

Omgång 11:

Fredag 30 maj:

19:00 Örebro SK – IK Brage

Lördag 31 maj:

13:00 Utsiktens BK – Kalmar FF

13:00 Västerås SK – Umeå FC

15:00 Sandvikens IF – Varbergs BoIS

15:00 Örgryte IS – Trelleborgs FF

Söndag 1 juni:

15:00 GIF Sundsvall – Falkenbergs FF

15:00 Helsingborgs IF – Östersunds FK

17:00 IK Oddevold – Landskrona BoIS

Omgång 12:

Fredag 13 juni:

19:00 Örebro SK – Sandvikens IF

Lördag 14 juni:

15:00 Falkenbergs FF – Helsingborgs IF

15:00 Kalmar FF – Landskrona BoIS

15:00 Östersunds FK – IK Oddevold

17:00 Umeå FC – GIF Sundsvall

Söndag 15 juni:

15:00 IK Brage – Örgryte IS

15:00 Trelleborgs FF – Utsiktens BK

17:00 Varbergs BoIS – Västerås SK

Omgång 13:

Söndag 22 juni:

15:00 Sandvikens IF – Falkenbergs FF

15:00 Utsiktens BK – Östersunds FK

15:00 Västerås SK – IK Brage

17:00 IK Oddevold – Varbergs BoIS

17:00 Kalmar FF – Örgryte IS

17:00 Landskrona BoIS – Örebro SK

Måndag 23 juni:

19:00 GIF Sundsvall – Trelleborgs FF

19:00 Helsingborgs IF – Umeå FC

Omgång 14:

Fredag 27 juni:

19:00 IK Brage – Sandvikens IF

19:00 Varbergs BoIS – Utsiktens BK

Lördag 28 juni:

13:00 Västerås SK – Landskrona BoIS

13:00 Örgryte IS – Helsingborgs IF

15:00 GIF Sundsvall – Östersunds FK

15:00 Trelleborgs FF – IK Oddevold

Söndag 29 juni:

13:00 Örebro SK – Kalmar FF

15:00 Falkenbergs FF – Umeå FC

Omgång 15:

Lördag 19 juli:

15:00 IK Oddevold – Örgryte IS

15:00 Umeå FC – Örebro SK

15:00 Östersunds FK – Falkenbergs FF

17:00 Sandvikens IF – Västerås SK

Söndag 20 juli:

13:00 Varbergs BoIS – GIF Sundsvall

15:00 Kalmar FF – IK Brage

Måndag 21 juli:

19:00 Landskrona BoIS – Trelleborgs FF

19:00 Utsiktens BK – Helsingborgs IF