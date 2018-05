Svensk talang het i Europa efter succén i superettan: "Vill verkligen inte flytta"

Den svenske mittfältstalangen Peter Gwargis, 17, började redan som 15-åring att träna med division 1-klubben Husqvarnas A-lag och nobbade senare erbjudanden om provspel med både Arsenal och Manchester City. Han provtränade ett par veckor i slutet av 2016 och i början av 2017 med Feyenoord, men valde i stället i fjol att spela med Husqvarna.

- Jag stängde allt från utlandet rätt snabbt. Jag kände att jag inte ville ta det steget ännu för att i stället utvecklas här hemma till det är dags att ta nästa steg. Det var rätt självklart också när J-Södra hörde av sig. Jag kände igen klubben sedan tidigare och att få spela ett seniorår till i stället för att spela juniorfotboll utomlands var rätt självklart för mig, säger Gwargis till Fotbollskanalen.

Varför provtränade du med Feyenoord och varför blev det inget där?

- Jag gillade det när jag var där, men det blev inget av det. Det var lite blandat, komplicerat. Vi kände båda två att det inte skulle bli något, säger han.

Han lärde sig i stället mycket av att få göra sin första säsong på seniornivå i division 1.

- Jag tycker att det betydde otroligt, otroligt mycket. Det var ett läroår, där jag fick lära mig om alltifrån tempot till disciplinen. I juniorfotboll kanske jag kan spela mer offensiv fotboll och slarva lite defensivt. I seniorfotboll fungerar inte det och jag kände att jag fick in alla sådana bitar under det året. Det var även mer publik och större med allt runt omkring. Det gjorde det väldigt enkelt för mig att komma in i Södra, säger han.

Inför den här säsongen skrev han på ett treårskontrakt med Jönköpings Södra och gick in med målsättningen att försöka ta en startplats under säsongen. Det gick snabbt - redan i andra omgången fick han debutera i 0-2-förlusten mot Landskrona och två omgångar senare fick han göra sin första match från start i 0-1-förlusten mot Öster.

- Det var skönt, ett av mina mål inför säsongen. Det var skönt att få det avklarat och nästa mål var att få spela 90 minuter, vilket jag också gjorde sedan. Jag känner att jag har stort förtroende från tränaren, klubben och alla fans, så jag känner mig väldigt trygg. Det gör det också mycket enklare för mig, säger han.

- Jag spelade ändå i divison ett förra året, så det var inte det största steget, men jag kände att det var ett mellansteg som jag skulle klara av. Jag trivs otroligt bra, fortsätter han.

Gwargis lyfte därefter ytterligare i omgången efteråt genom att sänka Norrby till 2-1 med ett frisparksmål, vilket gav laget första segern i år, medan han i fredags stod för två mål, när Jönköping vände 0-1 till 2-1 mot Gefle på bortaplan.

- Jag kom hit för att spela och jobba mig in i stratelvan, men jag trodde inte att det skulle gå så här snabbt. Man ska dock alltid vara redo när chansen kommer, som när Tommy (Thelin) blev skadad. Det är tråkigt, men som ung spelare måste man ta vara på sina chanser, då man kanske inte får så många. Det är bara att ta den och jobba på, säger han och syftar på att Thelin klev av skadad i mötet med Landskrona.

Vad tror du är nyckeln till din framgång hittills?

- Jag har hållit fötterna på jorden och inte svävat iväg. Jag har jobbat stenhårt på träningarna, vågat ta initiativ och ansvar i laget. Det är lätt som ung spelare att gömma sig och inte vilja ha boll, men det gör inte jag. Det är kanske nyckeln till de framgångar som kommit nu, säger han.

- Jag har bra folk runt omkring mig som säger bra saker. Jag vet också att det kan vända snabbt i fotbollen och det är där man måste vara som starkast, när man är i helvetet. Det gäller att behålla fötterna på jorden och fortsätta att jobba hårt. Då kan ingen stoppa en. Det handlar bara om en själv och vilka mål man har i huvudet, fortsätter han.

Gwargis agent Christian Shamoun uttalade sig nyligen för fotbolltransfers.com om att flera utländska klubbar, efter framgångarna, nu är intresserade av talangen. Det rör sig bland annat om klubbar från England, Frankrike, Italien och Portugal.

- Jag lägger inte så mycket fokus på det. Jag känner mig väldigt trygg i Södra och har ännu inga planer på att flytta. Jag vill inte ta det steget ännu, då jag får allt jag behöver i Södra. Jag känner inte att jag har utvecklats klart än i Södra och jag har inga tankar på att flytta. Jag trivs väldigt, väldigt bra i Södra och har verkligen inga planer på att flytta just nu.

- Det är klart att det alltid är lockande med intresse från utlandet, men inte just nu. Jag har precis skrivit på ett treårskontrakt och vill visa här vad jag kan göra. Jag känner ingen stress att komma utomlands. Jag tar min tid, fortsätter han.

Han är dessutom inte inne på att i framtiden flytta till en utländsk klubb för spel i ett juniorlag. Det ska vara en klubb, där han kan få speltid i A-laget.

- Exakt. Jag vill inte flytta nu till juniorspel. Så länge jag kan utvecklas och får speltid med A-laget här och kan fortsätta på samma sätt som nu, så vill jag ta min tid. Den dagen när jag känner att jag kommit till den utvecklingen att det inte går att utvecklas mer här, så får jag kanske ta nästa steg om det fortsätter lika bra. Sedan vet man dock aldrig med fotboll. Det gäller att hålla fötterna på jorden, då det alltid kommer att komma motgångar.

Gwargis och J-Södra ställs härnäst på onsdag mot Degerfors på bortaplan. Då ska laget bärga säsongens fjärde seger, varav tredje i följd.

- Vi ska fortsätta att jobba på det vi är bra på och försöka ta tre poäng igen. Degerfors är ett bra lag, men om vi fortsätter som vi gör och tror på vårt spel, så tror jag att vi kan gå därifrån med tre poäng, säger han.

Om det blir frispark i ett avgörande läge, så är det dock självklart vem som tar den efter hans senaste frisparksmål. Det lär i varje fall inte bli lagkamraten Sebastian Crona, som är en kandidat i laget till att lägga frisparkarna.

- Han kan glömma att ta frisparkar... Han kan glömma det. Jag kanske ger han en chans, men om han missar den. Tyvärr, skrattar Gwargis.

Gwargis har under säsongen gjort tre mål och en assist på sju matcher, varav fem från start för Jönköping i superettan.

Se Gwargis frisparksmål i spelaren ovan.