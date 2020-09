SvFF markerar efter skandalen: "Det här är inte okej"

Under gårdagskvällen ställdes Umeå FC mot Halmstads BK i superettan. Halmstad vann med 4-0 - men efteråt handlade allt om det faktum att Umeås Deniz Yaldir i intervjun med Dplay efteråt anklagade HBK-profilen Dusan Djuric för rasism.

- Vid något läge där när jag kom lite sent på deras kapten kom deras nummer 23 (Dusan Djuric), "Dusan", vad heter han, någonting och sa "jävla zigenare" efteråt och sedan sa han "du hörde rätt". Det tycker jag är under all kritik, så det var väldigt upprört faktiskt. Det är 2020 och kampanjer om alla möjliga, antirasism, men man får tydligen yttra sig så här. Det är helt oacceptabelt, sa Yaldir till Dplay efter matchen.

I klipp från matchen går det att höras att det vid ett tillfälle sägs just ”jävla zigenare” av någon på planen, efter situationen där Yaldir kommit sent in mot HBK:s Andreas Johansson. I klippet hörs också Yaldir säga: ”Hör du inte? Han säger ’jävla zigenare’. Hör du inte?” Till domare Andreas Dufva Johansson.

Djuric själv nekar till att han skulle använt sig av det uttrycket.

- Jag vet inte. Alla som känner mig… Jag är långt ifrån, vad ska man säga… jag har ingenting emot någon. Jag skulle aldrig säga något rasistiskt till någon, säger spelaren, sa han efter matchen, till Hallandsposten.

Svenska Fotbollförbundets vice ordförande och tillika ordförande i Svensk Elitfotboll, Lars-Christer Olsson, säger till Fotbollskanalen att man nu ska titta närmare på ärendet, men att man först inväntar en rapport från huvuddomaren och matchdelegaten i den aktuella matchen.

Han betonar samtidigt att språkbruket är något som inte tolereras inom svensk fotboll.

- Nej, det här är inte okej i svensk fotboll. Naturligtvis inte. Vi har en uppförandekod inom Sef och annat som reglerar sådant där vi tar avstånd från den här typen av företeelser. Den här typen av ärendet måste utredas av den disciplinära delen av organisationen, det är som vilket bestraffningsärende som helst.

Hur gör ni för att markera mot den här typen av händelser?

- Vi och Svenska Fotbollsförbundet har utbildningsinsatser för unga och seniorspelare. Vi har alla typer av representanter från svenska samhället som deltar i verksamheten. Vi tar helt avstånd från den här typen av händelser. Men återigen, en anmälan behövs för att det ska bli en utredning. Vi vet inte om det har hänt något i andra riktning som har utlöst det här.

Per Eliasson, chef för förbundets matchdelegater förklarar att om det kommer in en anmälan så tas det i så fall upp av disciplinnämnden.

Domaren Andreas Dufva Johansson har 24 timmar på sig efter matchen att skicka in en rapport. Dufva Johansson kommenterade i går kväll händelsen för Fotbollskanalen:

- Jag hanterade tacklingen där och sedan blev det halvt frustrerat bland spelarna. Sedan kom Deniz fram till mig och berättade vad han fått höra, men ingen i domarteamet uppfattade någonting, så vi hade absolut inget att gå på, sa han till Fotbollskanalen.

Under torsdagens morgon bekräftade Dufva Johansson sedan att han nu kommer att skicka in en anmälan till Svensk Fotbollförbundet.

- Vi ser allvarligt på det här. Jag sitter med anmälan nu, så den kommer att skickas ut till förbundet under förmiddagen. Det blir en anmälan på vad jag fått höra och vad jag har tagit del av, information som jag har fått av Umeå-spelare. Det är så sanningsenligt som det går. Hade vi hört så hade spelaren blivit utvisad direkt, men det är inget som vi låter gå passé. Vi tar detta på fullaste allvar och skickar detta vidare som en anmälan, säger domaren Andreas Dufva–Johansson till Fotbollskanalen.