TFF:s kollaps - tappade 3-1 till 3-4 mot Gif Sundsvall

Trelleborgs FF inledde starkt mot Gif Sundsvall och ledde med 3-1 efter 35 minuters spel och ställningen stod sig en bit in i matchens andra akt.

Sedan kollapsade hemmalaget i Skåne. I den 70:e minuten gjorde Pontus Engblom och därefter slog Johan Bengtsson till två gånger om.

Gif Sundsvall vann med 4-3.

- Om man ska släppa till chanser kanske man inte ska göra det i målzonen. Där blir det ofta mål, säger Fritiof Björkén i Discovery+.

Han fortsätter:

- Får man chanser där inne blir det ofta mål. Jag vet inte vad jag ska säga - från att vi hade helt okej kontroll till att bollarna bara trillade in. Det är under all kritik. Vi leder med 3-1 och förlorar med 4-3. Det är för dåligt.

Desto muntrare var Pontus Engblom efter segern.

- Det här betyder mycket för oss. En otroligt konstig fotbollsmatch, men otroligt skönt att lyckas vända. Det visar att det bor en moral hos oss.

TFF ligger på 14:e plats i superettan. Gif Sundsvall är sjua i superettan

Startelvor:

Trelleborgs FF: Kristensen - Björkén, Karlsson, Andersson, Bödvarsson - Brkic, Hallberg - Hörberg, Saeid, Offia - Bohman.

Gif Sundsvall: Molin - Lundström, Blomqvist, Lundgren, Lindkvist - Simba, Pichkah, Nåvik, Andersson - Engblom, Hallenius.