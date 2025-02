Thörn om succén - och nya målet "Vi siktar på topp-5"

För runt ett år sedan slog lagkaptenen Gustav Thörn, 27, fast att Sandvikens IF går upp till allsvenskan. Riktigt så bra gick det inte, men "Rödvästarna" stod för en stark säsong, överraskade stort med toppstrid och slutade på sjätte plats under föreningens första superettan-säsong sedan 1991.

Thörn, som snart inleder sin nionde säsong med Sandviken, berättar att det var något extra att få spela elitfotboll med klubben under 2024.

- Det var väldigt roligt och väldigt speciellt i jämförelse med division 1. Det var helt nytt för mig och för föreningen med fler fans och större arenor, att det blev mer på riktigt. Vi spelade väldigt bra, då vi visade stort mod under hela säsongen. Vi skapade en tillit till varandra med att alla visste vad de skulle göra. Vi kom sexa och superettan är väldigt jämn, så det var ett bra år för att vara första året i superettan, säger han till Fotbollskanalen.

27-åringen pekar på lagets mod och gemenskap som viktiga faktorer till framgångsåret. De vågade ta med sig och satsa på spelet från ettan.

- Vi hade ett sätt att spela i division 1 med att vi vågade göra våra saker. Vi vågade dribbla som sista gubbe och vi vågade göra misstag, samtidigt som vi också dominerade matchbilder, vilket vi också gjorde i superettan. Vi skapade en gemenskap och tillit till varandra, där alla visste vad de skulle göra. Jag tror att man kommer långt på det, och sedan finns det självklart saker som går att förbättra, säger han och fortsätter:

- Vår speluppbyggnad och vårt anfallsspel var väldigt bra, men vi hade också många bra lägen som vi inte tog vara på. I division 1 vann vi matcher, även om vi var dåliga, men i fjol gjorde vi inte det. Försvarsspelet kan också bli bättre. I superettan satte de sina lägen, vilket de inte gjorde i division 1. Man blir mer straffad i superettan.

Thörn hade knäproblem under första halvan av säsongen, men fick energi av alla segrar.

- Det var jobbigt, speciellt eftersom jag varit i Sandviken länge och med tanke på att det var första året i superettan. Det var tråkigt, men det gick väldigt bra för laget och då blir man mer taggad på att komma tillbaka och hjälpa till. Det var bara att köra rehabilitering för att komma tillbaka så fort som möjligt, säger han.

Sandviken har inför årets säsong värvat elva spelare och tappat 13. Det behöver dock inte betyda att laget går en tuff säsong till mötes. Det var lite liknande läge inför 2024.

- Förra året värvade vi också många spelare, och det har visat sig nu att de var för bra för superettan och har gått utomlands och till allsvenskan. Spelarna som har kommit in nu är unga och väldigt duktiga, så det liknar förra året. Det är lite större rotation nu med många som har kommit in och nu får de anpassa sig till vårt sätt att spela, samt hitta relationer med oss som har varit i klubben. Det gäller bara att få in alla nya i vårt spelsystem.

Däremot vill Thörn den här gången inte slå fast att det blir allsvensk fotboll 2026.

- Haha, det var väl lite väl kaxigt att säga så, men jag kände att vi inte hade något att förlora på det. Jag har väl hopp om att vinna, men det är många bra lag kvar och som har kommit ner nu. Vi siktar på topp-5, att försöka bli bättre än i fjol. Vi har värvat bra spelare och vi vet hur superettan fungerar nu, så vi siktar absolut på bättre än förra året.

Samtidigt ser han på allsvenskan som ett möjligt mål på sikt.

- Det är klart att det går att komma till allsvenskan, även om det är svårt. Det finns ett väldigt stort intresse för sport i Sandviken och det kan även bli en ny arena här, så det finns alla möjligheter att komma till allsvenskan, men det får kanske ta lite tid. Det finns många små orter, som Degerfors som nu är i allsvenskan. Man får bygga långsiktigt.

Thörn har nu varit i klubben i många år, och menar att den betyder mycket för honom.

- Jag trivs väldigt bra här och det är en miljö, där jag både utvecklas som spelare och som människa. Jag kom som väldigt ung, då jag var utlånad från IK Sirius och nu är jag lagkapten i superettan, så jag har verkligen utvecklats som människa. Föreningen betyder väldigt mycket för mig, säger han.

27-åringen har mycket att se fram emot framöver och hoppas på att få vara hel under hela nästa säsong, men först och främst väntar spel i svenska cupen. "Rödvästarna" har hamnat i en tuff grupp, där det blir matcher mot Djurgårdens IF, IFK Göteborg och IK Oddevold.

- Det blir svårt, men vi ska spela på vårt sätt. Vi går alltid in för att vinna, men nu får vi möta en toppklubb som Djurgården i allsvenskan, så vi får se om vi gör en tillräckligt bra prestation i just den matchen för en skräll. Det kommer att vara tufft, men det går.