Tidigare Gais-anfallare nära grekisk klubb – lär presenteras i dag

Shkelqim Krasniqi, 22, tog sig under 2014 upp i Gais A-lag och gjorde under tre säsonger 20 matcher för klubben i superettan. Därefter blev det flytt vidare till Norrby för spel i samma serie, men under andra halvan av förra säsongen blev det utlåning till Husqvarna FF för spel i division 1 södra.

Anfallaren lämnade efter förra säsongen Norrby och är nu, enligt uppgift till Fotbollskanalen, snart klar för en flytt utomlands och till Grekland. Krasniqi är på väg till grekiska klubben Sparta FC och lär senare i dag bli presenterad.

Anfallaren kommer att skriva på ett korttidskontrakt över den resterande delen av den här säsongen för att hjälpa Sparta kvar i den grekiska andraligan.

Sparta FC är placerat på 14:e-plats av 16 lag i den grekiska andraligan, där fyra lag flyttas ner till tredjeligan. Just nu har laget tre poäng upp till säker mark i tabellen.