Tony Andersson på sjukhus - efter olycka: "Ett fall på en blött trapp"

Superettan

AFC-tränaren Tony Andersson har varit med om en olycka.

Under tisdagen åkte han med ambulans till sjukhus - efter att ha ramlat illa.

"X antal revbensfrakturer plus förmodat nyckelbensbrott är det troliga resultatet", skriver han på Instagram.

"Det är under omständigheterna okej", skriver AFC-vd:n Mikael Larsson till Fotbollskanalen.