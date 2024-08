Toppmöte utan vinnare på Stora Valla - trots Netabays kanon

Efter den allsvenska degraderingen förra hösten har Degerfors samlat ihop trupperna under säsongen och med en dryg tredjedel kvar av säsongen har laget tätkänning.

Under sommaren presenterade klubben också en prestigevärvning när man hämtade in den allsvenske bekantingen Nahom Netabay och under söndagen presenterade han sig inför sin nya hemmapublik.

Mötet med Brage var inte ens 20 minuter gammalt när Degerfors kombinerade sig igenom bortaförsvaret innan bollen landade framför fötterna på Netabay. Mittfältaren tryckte då av från snäv vinkel och fick på en kalasträff som susade upp i nättaket och 1-0 var ett faktum.

- Det känns skönt att få det gjort tidigt. Det är en bra träff jag får, sa Netabay till Max.

Men därefter var det roliga slut för Degerfors och Brage - som också har häng på en allsvensk plats - tryckte på för en kvittering, som också skulle komma tämligen omgående.

Efter en knapp halvtimmes spel rann Brage igenom hemmaförsvaret och till sist hamnade bollen framför en framstormande Amar Muhsin, som med ett rappt avslut på ett tillslag lyckades överlista Wille Jakobsson i hemmamålet.

Målet blev den första halvlekens sista och således var det helt öppet inför den andra halvleken.

Där hade båda lag chanser till att avgöra matchen, men utdelningen uteblev och efter 90 minuters spel stod det klart att lagen broderligt fick dela på poängen.

Krysset innebär att både Degerfors och Brage nu har en poäng upp till Helsingborgs IF och Öster, som ligger tvåa och trea i tabellen.

Startelvor:

Degerfors: Jakobsson – Moros Gracia, Morgado, Hedén Lindskog – Lindell, Mårtensson, Netabay, Diaby – Lindgren, Kassi, Vukojevic.

Brage: Frodig – Weilid, Zetterström, Ågren, Redenstrand – Arvidsson, Berggren, Sletsjøe, Tot Wikström - Semedo Camões, Muhsin.