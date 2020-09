Tre möjliga straff för Djuric: "Vanligast är ett antal matcher"

Under torsdagens morgon meddelade huvuddomaren i matchen mellan Umeå och Halmstad, Andreas Dufva Johansson, att han ämnar skicka in en anmälan till Svenska Fotbollförbundet gällande Dusan Djuric. Djuric anklagas av Umeås Deniz Yaldir för att ha sagt ”jävla zigenare” under matchen.

Ärendet lär nu hamna hos disciplinnämnden som har att bedöma om Djuric gjort sig skyldig till något straffbart. Kommer man fram till att det går att bevisa Djurics skuld så finns ett antal alternativ vad gäller påföljd, berättar förbundsjuristen Christine Stridsberg för Fotbollskanalen.

- Tillrättavisning, böter eller avstängning - det är de påföljder som finns i regelverket. Sedan kan man säga att tillrättavisning normalt bara används i relativt lindriga fall. Den normala påföljden är böter eller avstängning och för spelare är det fråga om en avstängning som det vanligaste. Det är en prövning disciplinnämnden får göra för de fall det kommer in en anmälan, om man tycker att det är bevisat att det skett en förseelse, säger hon till Fotbollskanalen.

Om det blir tal om en avstängning är den längsta möjliga påföljden två år.

- Men två år är förbehållet för de allra allvarligaste fallen och det är en påföljd som täcker in hela ”brottskatalaogen”, allvarliga former av våld och liknande så det är ganska ovanligt att man är uppe på de nivåerna. Vanligast för olika typer av förolämpningar och olämpliga uttalanden är att det blir fråga om ett antal matchers avstängning, säger Stridsberg.

Men det finns inget specifikt spelat kring rasism, allt faller under olämpligt uppträdande?

- Det finns ingen uttrycklig rasismparagraf/bestämmelse utan det jag tippar att det skulle gå in under är att man ”i samband med tävling uppträtt förolämpande eller annat sätt otillbörligt mot annan deltagare.” Däri finns en mängd olika kommentarer och situationer. Det får disciplinnämnden bedöma hur allvarlig just den här kommentaren är.

Dusan Djuric nekade först till anklagelserna, i ett uttalande till Hallandsposten. Under torsdagens förmiddag gick dock Halmstad ut med en kommuniké där Djuric erkände och bad om ursäkt.

- Jag ångrar djupt det jag sa under ett hetsigt och kraftigt infekterat ögonblick i matchen igår mot Umeå. Jag vill därför be Deniz Yaldir samt alla inblandade och berörda om ursäkt för mitt sätt att uttrycka mig på som jag anser vara olämpligt, säger han.