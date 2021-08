Trelleborg besegrade Gais - hakar på i toppstriden

Trelleborg har gått starkt under den första halvan av superettan-säsongen. Inför matchen mot Gais under söndagen låg man på femteplats i tabellen med sju segrar, fem kryss och tre förluster på kontot.

Länge under söndagen såg det dessutom ut att bli säsongens sjätte kryss, men då klev Fritiof Björkén fram när det gällde. I den 74:e minuten med en kvart kvar att spela löpte sig högerbacken fri på en passning in bakom Gais backlinje. Han tog sedan någon sekund innan han riktade ett avslut på mål, vilket gick på en Gais-försvarare och över Gais-målvakten in till 1-0 Trelleborg.

Det blev sedermera matchens enda mål och Trelleborg hakar nu på i toppstriden i superettan. Efter 16 omgångar befinner man sig på femteplats, två poäng upp till förstaplatsen. Gais, i sin tur, befinner sig på tolfte plats - precis över kvalstrecket.

ANNONS

I nästa omgång möter Trelleborg jumbon Falkenberg på bortaplan, medan Gais tar sig an Jönköpings Södra hemma i Göteborg.