Trelleborg ställer in träning - sju spelare med coronaliknande symptom

Under fredagen ska Trelleborg möta Gais i superettan. Nu ställer Skåneklubben in torsdagens förberedande träning efter att sju spelare har insjuknat med coronaliknande symptom.

Under fredagskvällen ska Trelleborg möta Gais i superettan.

Nu rapporterar Trelleborgs Allehanda att sex spelare saknades på Skåneklubbens träning under onsdagen då de hade insjuknat med feber och var tjocka i halsen.

Under torsdagen hade ytterligare en spelare drabbats av coronaliknande symptom och nu har klubben valt att ställa in den förberedande träningen inför matchen mot Gais.

Samtliga spelare ska ha genomfört ett corona-test och under torsdagen kom det första provresultatet: som var negativt.

- Det var jätteskönt att få det beskedet, nu väntar vi på fler svar, säger Kristian Haynes till Trelleborgs Allehanda.

- Nu måste vi optimera förutsättningarna inför matchen. Vi kände sent i går att det enda rätta var att ställa in träningen i dag, så vi tog ett sent beslut. Det är extremt viktigt att vi gör rätt saker nu, säger Kristian Haynes till Trelleborgs Allehanda.

För att en spelare ska få spela krävs symptomfria 48 timmar samt grönt ljus från en läkare.