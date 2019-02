Tungt cupgenrep för Gais - föll mot division ett-lag

Om en vecka går superettanlaget Gais in i svenska cupen och under lördagen genrepade Göteborgslaget mot division ett-laget Lindome, som är nykomlingar i serien.

Matchen slutade 1-0 till Lindome efter att Fredrik Karlberg gjort matchens enda mål i första halvlek.

Ett tungt cupgenrep för Gais som möter Örebro i den första matchen i gruppspelet i svenska cupen. Därefter väntar derby mot IFK Göteborg följt av hemmamöte med Nyköping.

