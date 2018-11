TV: Ajeti om att möta BP: "Lite annorlunda nu när det ruttna ägget är borta"

Bajram Ajeti hämtades in till Brommapojkarna inför den här säsongen. Norrmannen spelade också i de åtta första matcherna, men lämnades sedan utanför laget. Under sommaren lämnade Ajeti för AFC Eskilstuna i superettan. Nu ställs anfallaren mot sin gamla klubb, i kvalet till allsvenskan. Och Ajeti har fortfarande "hard feelings" efter tiden i BP.

- Klart att jag har det. Jag kände ju att jag hämtades som en anfallsstjärna och skulle göra målen. Men så gick det sex-sju matcher av serien och så hände det som hände och sedan blev jag bara åsidosatt, säger han till TV4-Sporten.

Fick du någon förklaring?

- Nä. Jag gick faktiskt till tränarens kontor och frågade om vi ska prata; vad händer och varför? 'Nej, du är okej som person men jag har bestämt mig för att inte använda dig'. 'Vi har bestämt oss för att inte satsa på dig mer'.

Under sommaren uppdagades en stor skandal inom BP då spelare vittnade om att den dåvarande tränare Luis Pimenta använt sig en ledarstil präglad av pennalism, sexism och rasism. Bajram Ajeti har tidigare berättat för Fotbollskanalen att han flaggat för Pimentas metoder för sportchefen Daniel Majstorovic, men inte fått något gensvar.

Skandalen slutade med att Pimenta fick sparken och att sportchef Daniel Majstorovic lämnade sin post.

- Hade personer i klubben fortfarande varit där så hade jag inte haft någon större glädje än att slå ut BP i kvalet. Men kanske lite annorlunda nu när det ruttna ägget, som vi säger på norska, är borta från klubben, säger Ajeti nu.

Det allsvenska kvalet sänds i TV12 och streamat på C More med start 19.00 under torsdagen.