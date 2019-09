TV: Awad tvåmålsskytt i Dalkurds vändning – så gick det i söndagens superettan-matcher

Ladda ner Fotbollskanalens app via App Store.

Ahmed Awad är inne i ett riktigt målstim. Under kvällen sänkte han Norrby med två fullträffar och gjorde dessutom mål för fjärde matchen i följd. Här är sammanfattningen från söndagens matcher i superettans 22:a omgång.

Dalkurd FF - Norrby IF 3-1 (0-1)

Om de nedan nämnda nedflyttningskonkurrenterna hade överlevnad att spela för var kvällens drabbning mellan Dalkurd och Norrby rena motsatsen när två mittenlag ställdes mot varandra. Därav kanske inte det var så konstigt att matchens första mål dröjde till den 44:e minuten när Dardan Rexhepi stötte in ledningsmålet på volley efter assist av Alen Krasnici. I början på den andra halvleken kom kvitteringen från hemmalaget genom Ahmed Awad efter en rejäl bjudning av Norrbyförsvaret. Tio minuter senare fullbordade samme Awad hemmalagets vändning genom att fippla in bollen och innan huvuddomaren blåste av matchen hann Frank Arhin missa en straff, Jesper Brandt få rött kort och Kerfala Cissoko sätta den sista spiken i kistan när matchen slutade 3-1.

IF Brommapojkarna - Syrianska 1-1 (1-1)

Ett ruskigt ångestmöte mellan bottenkonkurrenterna Brommapojkarna och Syrianska väntade på Grimsta IP för lagen som inte vunnit någon av sina fem senaste superettan-matcher. Gästerna visade dock ingen sviktande form utan rivstartade matchen omgående. 47 sekunder tog det – sedan var bollen i nät efter att långskott av mittfältaren Ammar Ahmed. Ledningen den höll i 30 minuter och därefter bröstade Albin Linnér in kvitteringen när den första halvleken slutade lika på ett. Under resterande 45 minuter försökte Kjell Jonevrets, nytillsatt huvudtränare, BP att fullborda vändningen men man lyckades inte utan bottenmötet slutade frustrerande nog oavgjort.

Trelleborgs FF - Västerås SK 2-1 (2-0)

Skrällartat uttåg ur Cupen och en blytung uddamålsförlust hemma mot Varberg. Nej, föregående vecka var inte den skönaste i den klassiska klubbens historia. Men trots den senaste tidens motgångar med negativa resultat var Trelleborg bäst under inledningen och tog även ledningen genom Mattias Håkansson efter en tilltrasslad situation. Innan halvtidsvilan nicklobbade även Abdul Fatawu Safiu in ytterligare ett mål när hemmalaget gick till halvtidsvilan med ledning, 2-0. I den andra halvleken lyckades tillslut Västerås, i den 83:e minuten, reducera men det räckte inte utan slutresultatet skrevs till två mål mot ett på Vångavallen.

Jönköpings Södra-Örgryte 5-2 (2-2)

Toppmötet mellan Jönköpings Södra och Örgryte blev en målrik tillställning. I halvtid stod matchen 2-2 innan Daryl Smylie slog till tre gånger i den andra halvleken och gav segern till J-Södra. Läs mer om den matchen här.