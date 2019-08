TV: Ayaz segerskytt för Degerfors - vann trots kraftig Halmstad-forcering i slutet

Foto: C More

Chockförlusten i svenska cupen verkar ändå ha gjort något gott för Degerfors. Efter nederlaget med 4-3 mot Sollentuna har man nu två raka segrar i superettan efter dagens knappa trepoängare mot Magnus Haglunds Halmstad med ett måls marginal.

Gästerna började mötet på Stora Valla klart bäst när man ständigt tryckte på mot hemmamålet och samtidigt gång efter annan lyckades avstyra hemmalagets anfallsförsök. Halmstad-spelarnas farligaste chans kom i den nionde minuten då mittfältsstjärnan Dusan Djuric avlossade ett skott som Ismael Diawara, trots att han var mycket skymd, lyckades rädda. Men fotbollen är inte alltid rättvis. Efter bortalagets spelövertag skickade målsprutan Erik Björndahl ologiskt nog in 1-0 till hemmalaget efter en listig lobb över Halmstadmålvakten Malkolm Nilsson. Som om inte det var nog sköt även Ferhad Ayaz in ytterligare ett mål – och effektiviteten var maximal när Degerfors gick till halvtidsvila med en tvåmålsledning.

Med tanke på resultatet från den första halvleken var det inte särskilt konstigt att Halmstad i underläge tryckte på för en reducering i inledningen av den andra akten. Att sedan gästerna skulle spräcka deras målnolla och få in 2-1 var ändå inte helt otänkbart om man blickar tillbaka till hur större delar av spelet såg ut under de första 45 minuterna. Hur målet var? Nej, Thomas Boakyes reducering genom att nicka bollen via Degerforsförsvarare och in i mål, var kanske inte den vackraste fullträff man sett. Som en naturlig följd av Boakyes inte jättesnygga mål tog Halmstad över allt mer men lyckades inte få in någon kvittering trots en kraftig slutforcering, med bland ett avslut i överliggaren, när matchens slutresultat skrevs till 2-1.

Hemmasegern innebär att värmlänningarna klättrar från en åttondeplats i tabellen till en sjätteplats med 32 inspelade poäng, nio ifrån Varberg på kvalplats till allsvenskan.