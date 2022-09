TV: Brage övertog allsvenska kvalplatsen - efter kontroversiell seger mot AFC Eskilstuna

IK Brage tappade den allsvenska kvalplatsen i superettan under söndagen när Östers IF besegrade Dalkurds FF och övertog den. När Borlängelaget reste till Eskilstuna under tisdagskvällen för möte med AFC Eskilstuna fanns bara en målsättning: Återta den.

Det gav man sig själva drömförutsättningar att lyckas med efter att Johan Arvidsson gjort 1-0 redan efter tre minuter efter en stökig situation i hemmalagets straffområde. Därefter väntade en målkavalkad.

I den 13:e minuten utökade Joakim Persson till 2-0 för gästerna när han efter en dribblingsräd från egen planhalva sköt in 2-0. Men AFC både reducerade i den 17:e minuten genom Ashley Coffey och kvitterade i den 26:e minuten genom York Rafael.

Men Brage skulle till slut dra det längsta stråt. Med kvarten kvar att spela gjorde Niklas Söderberg 3-2 på straff och den ledningen försvarade man till domaren blåste i visselpipan för slutsignal.

- Jättedåligt resultat. Vi slaktar dem efter tio minuter, kör över dem totalt. Det är bara vi som har boll. Men så klart är det svårt att vinna matcher när man spelar 11 mot 12. Två situationer är matchavgörande i en sådan här viktig match mellan två starka lag. Ska man vinna sådana här matcher ska man vinna på rättvist sätt, säger AFC-tränaren Jawad al Jebouri till Discovery+.

- Det är katastrof. Det är en katastrof att man kan ta sådana avgörande beslut åt fel håll, två gånger. Matchens lirare… Ni vet vem det är.

Situationerna al Jabouri menar på att det först är straffen som är märkligt tilldömd för Brages del och sedan att AFC skulle haft straff för hands i en senare situation i Brages straffområde.

Brage övertar därmed den allsvenska kvalplatsen från Öster efter 23 omgångar. Borlängelaget har lika många poäng som Växjölaget, men leder på grund av bättre målskillnad. AFC, i sin tur, placerar sig på sjunde plats.

Startelvor:

AFC: Wolters - Fors, Marques, Manns, Mammar - Michel, Hudu, Rafael - Alsanati, Coffey, Maarouf.

Brage: Frodig - Asante Gayi, Zetterström, Rodin, Redenstrand - Arvidsson, Hellberg, Sletsjoe, Persson - Söderberg, Karlberg.