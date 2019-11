TV: Brännström om den tappade kvalplatsen: "Det vidrigaste jag varit med om"

Foto: C More.

Jönköpings Södra vände ett underläge till en 2-1-ledning i mötet med Brommapojkarna. Segern hade inneburit kval till allsvenskan – men i matchens absoluta slutskede kvitterade BP, vilket gjorde att smålänningarna passerades av Brage i tabellen.

- Du kan se på spelarna där ute att de mår ganska dåligt just nu. Det är kanske det vidrigaste jag varit med om, säger J-Södras tränare Andreas Brännström till C More.

Han fortsätter:

- Jag känner mest sorg för alla som kom hit. Det var ett jäkla tryck från publiken och spelarna har gjort det bra efter en tung start i år. Och så får de det här i ansiktet. Vi får konstatera att det inte räckte till. Vi var några sekunder ifrån. Jag tror vi får må jävligt dåligt i en vecka.

