TV: Degerfors avslutade som vinnare – Björndahl vann skytteligan

Foto: C More.

Efter 45 mållösa minuter tog Degerfors ledningen i början av den andra halvleken. Axel Lindahl spelade in bollen till Erik Björndahl i straffområdet som styrde in 1-0 till gästerna. Därefter dröjde det till en kvart från slutet innan nästa mål kom – och det var gästerna som stod för det också. Efter en hörnretur kunde Oliver Ekroth panga in 2-0.

3-0 kom tio minuter därpå när Erik Lindell spelade snett inåt bakåt till Björndahl som slängde sig, fick en touch på bollen och gjorde sitt 20:e mål för säsongen. Björndahls andra fullträff i matchen gjorde att han tog hem superettans skytteliga. Anfallaren har producerat 20 mål den här säsongen, ett mål mer än Halmstads Rasmus Wiedesheim-Paul.

På stopptid reducerade Dalkurd på straff, genom klubbikonen Peshraw Azizi, som gjorde sin sista match för klubben.

Degerfors stod för en stark avslutning i superettan och slutade på en femteplats, endast tre poäng bakom Brage som knep kvalplatsen till allsvenskan.

Dalkurd slutade åtta i årets superetta, med 44 inspelade poäng.