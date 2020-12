TV: Degerfors klart för allsvenskan - efter 23 års frånvaro

I de två senaste omgångarna har Degerfors haft chansen att säkra avancemang till allsvenskan, men misslyckats båda gångerna. Under lördagen tog Degerfors emot Ljungskile och allt som behövdes var en poäng då tabelltrean Jönköpings Södra inför matchen hade två poäng mindre och en betydligt sämre målskillnad. Och det skulle gå vägen.

Men det var Ljungskile som började bäst. De skapade den första stora chansen på Bravida Arena. Redan i andra minuten blev Johan Svahn helt fri men då räddade målvakten Ismael Diawara. I tolfte minuten var det Degerfors tur att få ett friläge. Villiam Dahlström frispelades men skottet räddades till hörna av Robin Wallinder. Minuten efter tvingade LSK:s Albin Skoglund Diawara till en vass benparad. Och precis efter träffade Ljungskiles mittback Adam Rosén stolpen efter en hörna.

I 27:e minuten tryckte Sebastian Ohlsson in bollen för Degerfors, men då var det vinkat för offside. Eter en halvtimme sköt Johan Svahn en frispark tätt utanför. Sex minuter före pausvilan stod Ismael Diawara för en ny fin räddning på ett avslut från Adam Rosén. I 43:e minuten tog Degerfors ledningen. Johan Bertilsson visade vilja när han prickade in ledningsmålet. Målet var oerhört förlösande för värmlänningarna, som inledde matchen nervöst. De var nära att trycka in ytterligare en boll precis innan halvtid men då räddade Robin Wallinder. Degerfors ledde med 1-0 i paus.

Tre minuter in i andra halvlek vräkte Sebastian Ohlsson iväg en projektil som var otagbar för Wallinder. Degerfors var uppe i en 2-0-ledning. I 63:e minuten var Villiam Dahlström sopren i straffområdet, men då räddade Wallinder. Med kvarten kvar sköt Ljungskiles Perparim Beqaj i ribban. I 80:e minuten nickade Villiam Dahlström över i jätteläge. Fem minuter senare sköt Victor Edvardsen in 3-0 till Degerfors. Det var anfallarens 16:e mål för säsongen.

Degerfors vann med 3-0 och kan nu fira allsvenskt avancemang. 1997 åkte laget ur allsvenskan. Efter 23 långa år är Degerfors tillbaka i högsta serien. De har gjort flest mål i serien (64) och slutar tvåa bakom Halmstads BK.

- Fantastiskt. Många som har jobbat i många år för det här, säger Johan Bertilsson till Dplay.

Inför förra omgången sa Jönköpings Södra tränare, Andreas Brännström, att Degerfors redan har gjort 20 allsvenska intervjuer. Nu svarar Degerfors Victor Edvardsen med en känga.

- Lättnad. Vi har haft mycket press. Vi har gjort två jävla sketmatcher, som vi inte har gjort på hela året. Men vi sluter upp oss och en känga tillbaka till Brännström. Det är är min 28:e intervju, allsvenska intervju. Det är magiskt. Man har krigat hårt, säger Victor Edvardsen och fortsätter:

- Vi har tränat hårt och vet vilka ytor vi vill åt. Vi kommer in i det bra, sedan är det nära att de gör mål i början men vi vinner 3-0 och vi är ett allsvenskt lag igen. Det är otroligt.

Startelvor:

Ljungskile: Wallinder - Lund, Rosén, Olsson, Siwe - Karlin, Svahn, Kitic, Brannefalk - Beqaj, Skoglund

Degerfors: Diawara - Granath, Ekroth, Olsson - Lindell, Carlén, Gravius, Lindahl - Bartilson, Dahlström, Edvardsen