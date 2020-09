TV: Degerfors krossade Halmstad i superettans seriefinal

Det nalkades seriefinal i superettan under måndagskvällen. Ettan Degerfors mot tvåan Halmstad på Örjans Vall. Då körde Degerfors över Halmstad med 4-1.

Under måndagskvällen spelades det seriefinal i superettan på Örjans Vall, mellan ettan Degerfors och tvåan Halmstad - som inför matchen hade lika många poäng.

Efter halvtimmen spelad höll sig Villiam Dahlström framme på ett inspel från Erik Lindell i Halmstads straffområde och stötte in 1-0 till Degerfors.

Tio minuter in i den andra halvleken utökade Dahlström Degerfors ledning. Efter att Johan Bertilsson drivit in i Halmstads straffområde, hittade han Dahlström omarkerad vid straffpunkten som enkelt kunde placera in 2-0 till Degerfors.

3-0-målet kom bara sju minuter senare. Med ett inlägg hittade Markus Astvald Bertilsson i straffområdet, som i steget lyckades skarva in 3-0 till Degerfors bakom Malkolm Nilsson i Halmstads-målet.

Halmstad lyckades reducera på straff med kvarten kvar att spela, efter att Oliver Ekroth rivit ner Rasmus Wiedesheim-Paul i eget straffområde. Wiedesheim-Paul klev själv fram till straffpunkten och förvaltade den säkert. Stortalangen gjorde 3-1 med sitt nionde mål för säsongen i superettan.

Men Degerfors skulle hinna med att göra ytterligare ett mål innan slutsignalen var blåst. I den 95:e minuten var Halmstads-målvakten Nilsson långt utanför straffområdet och blev bortdribblad av Astvald. Astvald passade sedan José Segura Bonilla, som fick öppet mål nästan från mittplan och placerade in 4-1 i öppet mål.

I och med segern går Degerfors upp i ensam serieledning i superettan. Värmlänningarna har nu 34 poäng på 16 matcher, medan Halmstad behåller andraplatsen på 31 poäng. Härnäst väntar tabelltrean J-Södra hemma för Degerfors, medan Halmstad tar sig an tabelljumbon AFC Eskilstuna borta.