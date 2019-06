TV: Degerfors säkrade segern i 96:e - så gick det i dagens superettanmatcher

Östers IF - IF Brommapojkarna 2-2 (1-0)

Två klubbar, som hittills har har haft resultatmässigt negativ säsong, drabbades samman på Myresjöhus Arena under lördagen. Under den första halvleken hade hemmalaget ett övertag i målchanser och gjorde även matchens första mål. I den 21:a minuten fick Österspelaren David Johannesson chansen från straffpunkten och satte säkert 1-0 bakom bortakeepern Hampus Elgán. Således kunde hemmalaget gå till halvtidsvilan med en uddamålsledning. I den andra halvlekens 62:a minut kom kvitteringen från gästerna. Efter en fin framspelning av Dusan Jajic kunde Alexander Nilsson distinkt skjuta in sitt fjärde mål den här säsongen och 1-1 i matchen. Lite mindre än tio minuter senare återtog hemmalaget ledningen efter ytterligare ett mål signerat David Johannesson. Men glädjen hos hemmalaget blev inte särskilt långvarig. Bara några minuter senare kvitterade nämligen Gustav Sandberg Magnusson genom att nicka in 2-2. Vilket också blev slutresultatet.

IK Frej - Dalkurd 1-3 (0-2)

Efter vinsten senast mot Halmstad, där inhopparen Kerfala Cissoko avgjorde i den 92:a minuten, ställdes Dalkurd mot IK Frej. I den första halvleken var det också gästerna som spräckte målnollan på Vikingavallen. Inom loppet av två minuter hade nämligen Simon Alexandersson först skjutit in 0-1 efter ett fint instick av Frank Arhin och sedan hade samme Arhin utökat gästernas ledning efter slarv i Frej-försvaret. I den andra halvlekens 61:a minut utökade sedan gästerna till 3-0, genom ett skott utanför straffområdet signerat Christopher McVey. Lite mer än tio minuter senare reducerade hemmalagets Pedro Ribeiro men hemmalaget höll undan och vann med slutresultatet 1-3.

IK Brage - Trelleborgs FF 2-0 (1-0)

Med endast en seger på bortaplan reste Trelleborg till Borlänge och Domnarvsvallen för en, på förhand, svår uppgift mot fjärdeplacerade Brage. En uppgift som inte direkt blev lättare efter Christian Kouakous tidiga 1-0 i början av den första halvleken. Drygt 45 minuter senare, i den 47:e minuten, var utökningen ett faktum efter att Pontus Hindrikes skjutit in 2-0 och gjort sitt första mål sedan 2016. Under den övriga tiden av den andra halvleken lyckades inget av lagen att göra något mål utan det var istället ett rött kort som kom att hamna i fokus. Under en hörnsituation, försökte hemmalaget att maska och Trelleborgs Salif Camara Jönsson delade ut en rad efterslängar – vilket resulterade i en utvisning. Mötet mellan Brage och Trelleborg slutade alltså med hemmaseger, 2-0.

Degerfors IF - Västerås SK 3-2 (0-1)

Under kvällens mötes mellan hemmalaget Degerfors och bortalaget Västerås. Inledningsvis var det Degerfors som började matchen bäst med ett antal målchanser efter flertalet avslut av främst Rasmus Alm. Men det var ändå gästerna från Västerås som gjorde matchens första mål. I den 21:a matchminuten avlossade Karwan Safari ett mycket vackert skott utanför straffområdet, som gick via ribban och in i mål bakom Degerforsmålvakten Ismael Diawara. Det dröjde ända till den andra halvlekens 75:e minut för att hemmalagets kvittering skulle komma. Efter en svepande passning kunde Rasmus Alm, på halvvolley, göra 1-1. Hemmalagets glädje blev däremot inte särskilt långvarig. Endast några minuter senare återtog nämligen bortalaget ledningen efter att Ravy Tsouka Dozi tryckt in 1-2 på hörna. Drygt tre minuter senare var det dags igen. Den här gången på straffspark genom hemmalagets Erik Björndahl som sköt in kvitteringen, vilket innebar 2-2. I den 96:e matchminuten kom också 3-2 efter ett avslut på frispark av inhopparen Jacob Ortmark. Således slutade matchen mellan Degerfors och Västerås 3-2.

Varbergs BoIS - Norrby IF 3-2 (1-0)

Trots att Varberg, under föregående säsong, var mycket nära att trilla ut ur superettan har man under 2019 imponerat stort och toppade, inför dagens match, serien med 29 inspelade poäng. I mötet med Norrby tog man också ledningen redan i den sjätte minuten. Detta efter att Nahom Girmai Netabay skjutit upp bollen i nättaket efter ett klassisk “tåpaj-avslut”. Resterande tid av den första halvleken slutade mållöst vilket gjorde att hemmalaget kunde gå till halvtidsvilan med en 1-0 ledning. I inledningen av den andra halvleken kopplade hemmalaget ett stadigt grepp om matchen genom att göra 2-0 efter Perparim Beqajs snygga utökning. Inte särskilt långt senare, i den 66:e matchminuten, utökade hemmalaget ytterligare en gång efter att skyttekungen Astrit Seljmani rundat Norrbykeepern och lagt in 3-0. Under den återstående tiden av den andra halvleken reducerade gästernas Didric Andersson två gånger om men hemmalaget kunde trots allt vinna med slutsiffrorna 3-2.