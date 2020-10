TV: Degerfors vann mot Akropolis - stormar mot serieseger

Degerfors, som inför matchen låg på förstaplats i superettan tog emot Akropolis under lördagseftermiddagen.

Serieledarna Degerfors skulle få en tuff start. Akropolis pressade högt och Degerfors Sebastian Olsson tog det lite för lugnt, för när han skulle spela iväg bollen stod Adhavan Rajamohan i vägen och gjorde 1-0 till bortalageti den 12:e minuten.

Men Degerfors skulle vända snabbt. I minut 18 kom kvitteringen. Victor Edvardsen fick en boll från högerkanten och testade skott, men det gick rakt på en försvarare och tillbaka till Edvardsen - som testade igen. Då satt den säkert, och Degerfors hade gjort 1-1.

Drygt nio minuter senare fick Degerfors straff. Då klev Johan Bertilsson fram och gjorde sitt 16:e mål för säsongen när han la in straffen säkert. Även 3-1 skulle komma. Sebastian Olsson slog en hörna som Gustav Granath mötte fint med högerfoten och kunde via stolpe-stolpe in göra 3-1 till Degerfors.

Rajamohan skulle göra ett till mål i matchen och reducera till 3-2 i den 62:a minuten, men flera mål blev det inte och Degerfors kunde hålla undan och vinna med 3-2. Därmed befäster de sin serieledning med bara några omgångar kvar att spela.

Härnäst möter Degerfors på Gais på hemmaplan, på lördag 7 november, avspark 17.30.