TV: Drama när Öster bortaslog Landskrona

Öster tog under söndagen sin tredje seger på de fyra senaste matcherna. Borta mot Landskrona avgjorde man sent genom Dragan Kapcevic, som i den 84:e minuten placerade in 3-2 efter ett instick från Simon Helg.

- En jobbig andra halvlek för oss. Vi var trötta och fick slita mycket. Skönt att vi tog tre poäng, säger Kapcevic till Sportkanalen.

Bois tog annars ledningen tidigt i matchen, genom Måns Ekvall på nick från nära håll. Simon Helg kvitterade till 1-1 i den 24:e minuten efter att hans skott touchat en motståndare och ställt Landskronas målvakt Amr Kaddoura. 2-1 satte Östers David Johannesson i den 29:e minuten, efter slarv i Bois-försvaret.

Med en kvart kvar att spela kvitterade Sean Okoli till 2-2, på nick. Därefter skapade Landskrona chanser för att ta ledningen, men istället avgjorde allstå Kapcevic.

- Det vill sig inte. Jag vet inte vad vi kan göra mer. Vi skapade chanser... Samtidigt bjöd vi på mål, det skulle vi inte ha gett dem, säger Bois tränare Agim Sopi till Sportkanalen.

Öster ligger nia i superettan, medan Landskrona är tolva.