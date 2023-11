TV: Drömstarten räckte - Helsingborg förbi kvalstrecket

Det var ett pressat Helsingborgs IF som tog emot IK Brage på Olympia under den tidiga lördagseftermiddagen. Interimtränaren Stuart Baxter vittnade i en intervju med Fotbollskanalen dagen inför matchen hur allvarligt läget var och vad de två avslutade omgångarna betyder för honom.

Det märktes också på Helsingborg då det var ett motiverat lag som spelade direkt från avspark.

Redan efter sex minuter hade hemmalaget tagit ledningen. Ett inlägg från höger möttes upp av mittfältaren Cole Alexander som hade letat sig in i straffområdet. Sydafrikanen kastade sig fram och nickade in 1-0 till HIF.

Med cirka 30 minuter på matchuret bjöds Helsingborg på 2-0. Brage-målvakten André Bernardini pressades av Lucas Lima och blev stressad. Av misstag slog han sin passning rakt på Lima som utmanade målvakten en mot en för att sedan rulla in 2-0 mellan benen på Bernardini från nära håll.

Annons

Den fina starten skulle också visa sig tillräcklig. Under den andra halvleken kunde skåningarna nämligen hålla undan och kontrollera hem en blytung trepoängare när den som bäst behövdes.

2-0-segern innebär nämligen att Stuart Baxters manskap tillfälligt lämnar den negativa kvalplatsen och kliver upp på 33 poäng, med två poäng ner till de jagande lagen under kvalstrecket. Desto tyngre är det för Jönköping, som nu förpassas ner under samma kvalstreck inför sin match mot Gais under söndagen.

Startelvor:

Helsingborg: Joelsson - Örn, Weberg, Vilar, Olsson - Acquah, Hellborg, Alexander - Loper, Lima, Ring.

Brage: Bernardini - Asante Gayi, Zetterström, Rödin, Redenstrand - Sletsjoe - Camoes, Stensson, Berggren, Tot Wikström - Nyarko.